Взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині не дозволить ворогу наближатися до наших позицій, - Плетенчук

Тривалий час острів Нестрига на Херсонщині перебував у "сірій" зоні. Взяття його під контроль суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній", - зазначив речник.

За його словами, Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

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"Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною", - додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.