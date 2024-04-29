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Взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині не дозволить ворогу наближатися до наших позицій, - Плетенчук

Конроль над островом Нестрига

Тривалий час острів Нестрига на Херсонщині перебував у "сірій" зоні. Взяття його під контроль суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив  начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній", - зазначив речник.

За його словами, Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

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"Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною", - додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що  українські захисники встановили контроль над островом Нестрига, який розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Автор: 

острів (30) Плетенчук Дмитро (167) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+4
Що ти пишеш свинячою - нічого не зрозуміло.
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29.04.2024 09:57
+3
Перечитайте свій допис пару разів.
Вам не здається що ви написали дурню?
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29.04.2024 09:59
+2
Ждем видосика от сырского?
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29.04.2024 11:03
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Що ти пишеш свинячою - нічого не зрозуміло.
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29.04.2024 09:57 Відповісти
Перечитайте свій допис пару разів.
Вам не здається що ви написали дурню?
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29.04.2024 09:59 Відповісти
Якщо острів болотистий то який резон його брати ? Як там можна організувати оборону і окопатися ?
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29.04.2024 10:02 Відповісти
Резон - захистити те, що залишилось від населених пунктів на правому березі. З цих островів вони і обстрілюются з мінометів, дрони з них запускаються. Для цього не треба там окопуватись
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29.04.2024 10:15 Відповісти
від того острова до рашистських позицій кілометрів п'ять, в тому числі через гирло Дніпра.
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29.04.2024 10:19 Відповісти
"Фактично це наш берег…

це дійсно правий берег від основного річища Дніпра.
якого дідька ми його ще не контролювали ?
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29.04.2024 13:14 Відповісти
у весняний\літній сезон на острові легше жити, легше маскуватись (бо окопуватись там майже не можливо), і логістика теж стає не така складна. Тому зараз і настав час для контролю. Тим більше, що острів по площі як дві третини міста Херсон, і для повного контролю східної прибережної смуги треба чимало особового складу, якого не вистачає, бо замість того, щоб пожити на острові, дехто віддає перевагу потопленню у Тисі, Дністрі чи Західному Бугу.
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29.04.2024 15:47 Відповісти
Як можна організувати оборону на болотистому острові ?
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29.04.2024 10:05 Відповісти
чи вони не розуміють, що від таких "перемог" на папері на фоні наступу рашистів все стає ще сумніше? влада витрачає ресурси на війну в інформ просторі, а не на реальний фронт. того дивись, так і війну скоро виграють, правда, тільки в інтернеті.
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29.04.2024 10:14 Відповісти
Никак, минометы всех порешают.
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01.05.2024 08:56 Відповісти
Ждем видосика от сырского?
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29.04.2024 11:03 Відповісти
Плете дурило знов маячню, ти, мохнате чмо, підеш за гувнемюк невдовзі. Клоун мордатий
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29.04.2024 14:13 Відповісти
На всіх осінт мапах, цей острів був вже під ЗСУ мінімум з минулого літа
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29.04.2024 17:22 Відповісти
 
 