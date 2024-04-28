Дроны неустановленного типа, которые сегодня запускали россияне, относятся к разведывательным, - Силы обороны
Для разведки оккупанты используют различные типы дронов. Этой ночью во время атаки по Украине россияне применяли беспилотники неустановленного типа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.
"Вчера было сбивание. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически чуть ли не ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивают и над Николаевской, и над Херсонской, и над Одесской областями", - рассказал он.
По словам спикера, над Украиной работают БПЛА армии РФ разного типа.
"Это обычно "Орлан-10", это дроны Zala, это дроны SuperCam. Гораздо реже можно увидеть "Форпост" или Mohajer-6 иранского производства. Mohajer-6 в основном работает над акваторией Черного моря", - подчеркнул Плетенчук.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 28 апреля враг атаковал 4 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5 беспилотниками неустановленного типа с оккупированной Херсонщины. ПВО уничтожила 4 "Шахеда" и один БпЛА неустановленного типа.
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Залежить від двигуна і розмірів крила.
Наближається до ворожого дрона і шматує хвіст або крило.
Після цього двигун виключається і як планер спускається до своїх.
Або якщо гвинт цілий, то шукає наступну ціль.
Для цього необхідно, щоб наш баражуючий зенітний ********* , або рій БЗБ, заздалегідь очікував розвідувальний БПЛА ворога у зоні, схожій на No-Escape Zone, яка визначається засобами наведення ППО.