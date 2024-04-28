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Новини
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Дрони невстановленого типу, які сьогодні запускали росіяни, належать до розвідувальних, - Сили оборони

Безпілотник Supercam

Для розвідки окупанти використовують різні типи дронів. Цієї ночі під час атаки по Україні росіяни застосовували безпілотники невстановленого типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивають і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями", - розповів він.

За словами речника, над Україною працюють БПЛА армії РФ різного типу.

"Це зазвичай "Орлан-10", це дрони Zala, це дрони SuperCam. Набагато рідше можна побачити "Форпост" або Mohajer-6 іранського виробництва. Mohajer-6 здебільшого працює над акваторією Чорного моря", - наголосив Плетенчук.

Нагадаємо,  у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 28 квітня ворог атакував 4 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області та 5 безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.  ППО знищила 4 "шахеди" та один БпЛА невстановленого типу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували рекреаційний об’єкт у Миколаєві, без загиблих та поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4087) Сили оборони півдня (320) Плетенчук Дмитро (167)


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Керована авіамодель гвинтом пошматує кінцівку крила такого дрона і навіть куль не треба.
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28.04.2024 11:08 Відповісти
Тільки оператор його не знайде в небі.
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28.04.2024 11:24 Відповісти
Радари фіксують навіть пташок - це питання настройки.
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28.04.2024 11:30 Відповісти
Керована авіамодель не підніме головку наведення по проміню радару, та й це вже ракета "земля-повітря" по ціні вийде.
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28.04.2024 11:53 Відповісти
Чому це "не підніме"?
Залежить від двигуна і розмірів крила.
Наближається до ворожого дрона і шматує хвіст або крило.
Після цього двигун виключається і як планер спускається до своїх.
Або якщо гвинт цілий, то шукає наступну ціль.
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28.04.2024 13:34 Відповісти
З відносно малої відстані спостереження мабуть знайде.
Для цього необхідно, щоб наш баражуючий зенітний ********* , або рій БЗБ, заздалегідь очікував розвідувальний БПЛА ворога у зоні, схожій на No-Escape Zone, яка визначається засобами наведення ППО.
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28.04.2024 12:43 Відповісти
До чого б вони не належали, їх всеодно треба збивати
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28.04.2024 11:19 Відповісти
Скоро побачимо штатівські антидрони в дії, Швець говорив, що сам Салівон керував процесом.
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28.04.2024 18:09 Відповісти
 
 