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ППО знищила 4 "шахеди" та один БпЛА невстановленого типу, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 28 квітня ворог атакував 4 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області та 5 безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 27 квітня у Київській області лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

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