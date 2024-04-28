ПВО уничтожила 4 "шахеда" и один БпЛА неустановленного типа, - Воздушные силы
В ночь на 28 апреля враг атаковал 4 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5 беспилотниками неустановленного типа с оккупированной Херсонщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре "Шахеда" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МОГ Сил обороны Украины на Николаевщине", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 27 апреля в Киевской области раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль