ПВО уничтожила 4 "шахеда" и один БпЛА неустановленного типа, - Воздушные силы

В ночь на 28 апреля враг атаковал 4 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области и 5 беспилотниками неустановленного типа с оккупированной Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре "Шахеда" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МОГ Сил обороны Украины на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 апреля в Киевской области раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.

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