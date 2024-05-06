Росіяни знову активно використовують КАБи для ударів по Херсонщині, - Братчук

На Херсонщині ворог активізував штурмові дії та використання керованих авіабомб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Що стосується Херсонщини, то ворог знову почав досить активно використовувати керовані авіабомби. Наші плацдарми на лівому березі тримаються. Ворог намагається проводити більш активні штурмові дії, ніж це було ще кілька днів тому", - йдеться в повідомленні.

Не вщухають на Херсонщині артобстріли, бо артилерійська боротьба між правим і лівим берегом триває. Братчук зазначив, що українські захисники активно використовуються FPV-дрони, щоб ворог не зміг проводити атаки важкою технікою.

Нагадаємо, речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук днями повідомляв, що ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається складною.

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