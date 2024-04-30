На лівобережжі Херсонщини ситуація складна. Сили оборони закріпились на плацдармі та утримують позиції, - ОК "Південь"
Упродовж доби російські війська на лівобережжі Херсонської області тричі безуспішно атакували плацдарм, який утримують українські захисники. Наразі складна ситуація з логістикою та ротацією.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
За його словами, наразі на лівобережжі ситуація складна насамперед через те, що "фактично морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро і, звісно, логістика там дуже складна".
"Як і ротація, як і евакуація, й інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, попри силу противника, що переважає за кількістю. Закріпившись на цьому плацдармі, хлопці тримаються далі", - наголосив Плетенчук.
Також речник ОК "Південь" розповів, що зранку 30 квітня російські війська двічі намагалися штурмувати острів Нестригу, але відступили з втратами.
"Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис. Недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом річки, останній острів на правобережній частині. Тому, звісно, для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів", - додав Плетенчук.
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Ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення Головнокомандувача про звільнення. Той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена і вже зранку почалися масові обстріли острову та спроби десанту зайняти його частину, - пише Deep State
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