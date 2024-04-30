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Новини Війна
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На лівобережжі Херсонщини ситуація складна. Сили оборони закріпились на плацдармі та утримують позиції, - ОК "Південь"

Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Упродовж доби російські війська на лівобережжі Херсонської області тричі безуспішно атакували плацдарм, який утримують українські захисники. Наразі складна ситуація з логістикою та ротацією.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За його словами, наразі на лівобережжі ситуація складна насамперед через те, що "фактично морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро і, звісно, логістика там дуже складна".

"Як і ротація, як і евакуація, й інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, попри силу противника, що переважає за кількістю. Закріпившись на цьому плацдармі, хлопці тримаються далі", - наголосив Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти штурмували позиції Сил оборони в районі Старомайорського, Роботиного та Кринків. Успіху не мали, - Сили оборони

Також речник ОК "Південь" розповів, що зранку 30 квітня російські війська двічі намагалися штурмувати острів Нестригу, але відступили з втратами.

"Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис. Недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом річки, останній острів на правобережній частині. Тому, звісно, для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів", - додав Плетенчук.

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Автор: 

плацдарм (81) Плетенчук Дмитро (167) Херсонська область (5704)


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30.04.2024 11:07 Відповісти
Хотілося хоч чимось порадувати ЯнеТряпку.
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30.04.2024 11:09 Відповісти
Сирський дуже хоче похвалитись хоча б чимось на фоні відступу ЗСУ на Донбасі, але після його ляпання язиком бомби летять на голови тих, хто воює.

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30.04.2024 11:18 Відповісти
дістали вже барани своєю тупістю - попри все вважають ворогів дурнями...
дурні лохи, яких розвели і розводять тупих...
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30.04.2024 12:27 Відповісти
А в чому сенс цього плацдарму коли немає руху вперед? Навіть у другій світовій таке не чинили як "по стандартах НАТО" в ЗСУ чинять. Є плацдарм потрібно далі рухатися, а не хизуватися плацдармом у пресі.
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30.04.2024 11:09 Відповісти
Клоун керує країною,дебіл тріпло -військом...
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30.04.2024 11:59 Відповісти
Березовый сок
Ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення Головнокомандувача про звільнення. Той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена і вже зранку почалися масові обстріли острову та спроби десанту зайняти його частину, - пише Deep State

Знову на ті ж самі граблі. І зрозуміло чому Сирський зробив таку заяву. Тому що з ОП на нього тиснуть, щоб він дав хоч якусь позитивну новину. Ну, він і дав. І до чого це вже призвело? Це і є одно з суттєвих відмінностей Залужного від Сирського. Залужний вмів відмовляти Банковій і казати ні, а Сирський виконує все, навіть якщо це заважає йому та військовим.
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30.04.2024 12:11 Відповісти
Залужний вмів відмовляти Банковій і казати ні- тому зелені клоуни його і звільнили.
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30.04.2024 12:26 Відповісти
 
 