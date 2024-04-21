Окупанти вночі тричі намагалися штурмувати плацдарми в Кринках, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми: 3 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. Успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог протягом ночі тричі штурмував в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - інформують у Силах оборони Півдня.

Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 147 розвідувальних дронів.

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Протягом бойової доби окупанти здійснили на Оріхівському напрямку 4 авіаційні удари із застосуванням 3 керованих авіабомб та близько десятка некерованих авіаційних ракет.

"На Херсонщині ворог застосував 3 керовані авіабомби, а також в районі населеного пункту Кринки застосовано близько восьми десятків некерованих авіаційних ракет. Внаслідок ворожих авіаударів на Херсонщині пошкоджено приватні житлові будинки та навчальні заклади. Жертв серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії заведені в пункти базування.