Оккупанты ночью трижды пытались штурмовать плацдармы в Крынках, - Силы обороны

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма: 3 в районе Старомайорского и 1 в районе Работино. Удачи не имели.

"На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг в течение ночи трижды штурмовал в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - информируют в Силах обороны Юга.

Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 147 разведывательных дронов.

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В течение боевых суток оккупанты совершили на Ореховском направлении 4 авиационных удара с применением 3 управляемых авиабомб и около десятка неуправляемых авиационных ракет.

"На Херсонщине враг применил 3 управляемых авиабомба, а также в районе населенного пункта Крынки применено около восьми десятков неуправляемых авиационных ракет. В результате вражеских авиаударов в Херсонской области повреждены частные жилые дома и учебные заведения. Жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители заведены в пункты базирования.