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Новости Война
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На левобережье Херсонщины ситуация сложная. Силы обороны закрепились на плацдарме и удерживают позиции, - ОК "Південь"

Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

В течение суток российские войска на левобережье Херсонской области трижды безуспешно атаковали плацдарм, который удерживают украинские защитники. Сейчас сложная ситуация с логистикой и ротацией.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

По его словам, сейчас на левобережье ситуация сложная прежде всего из-за того, что "фактически морпехи держатся автономно, потому что между нами река Днепр и, конечно, логистика там очень сложная".

"Как и ротация, как и эвакуация, и другие вопросы. Однако они продолжают удерживать свои позиции, несмотря на силу противника, которая преобладает по количеству. Закрепившись на этом плацдарме, хлопцы держатся дальше", - подчеркнул Плетенчук.

Также читайте: Взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине не позволит врагу приближаться к нашим позициям, - Плетенчук

Также представитель ОК "Південь" рассказал, что утром 30 апреля российские войска дважды пытались штурмовать остров Нестригу, но отступили с потерями.

"Это последний остров от Велетенского. Это район населенного пункта Велетенское и Кизомыс. Недалеко от них. И, фактически, это последний остров перед устьем реки, последний остров на правобережной части. Поэтому, конечно, для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов или от возможных вражеских выходов", - добавил Плетенчук.

Также читайте: Рашисты ударили по Кизомысу на Херсонщине: Погиб мужчина

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плацдарм (60) Плетенчук Дмитрий (162) Херсонская область (4717)


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30.04.2024 11:07 Ответить
Хотілося хоч чимось порадувати ЯнеТряпку.
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30.04.2024 11:09 Ответить
Сирський дуже хоче похвалитись хоча б чимось на фоні відступу ЗСУ на Донбасі, але після його ляпання язиком бомби летять на голови тих, хто воює.

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30.04.2024 11:18 Ответить
дістали вже барани своєю тупістю - попри все вважають ворогів дурнями...
дурні лохи, яких розвели і розводять тупих...
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30.04.2024 12:27 Ответить
А в чому сенс цього плацдарму коли немає руху вперед? Навіть у другій світовій таке не чинили як "по стандартах НАТО" в ЗСУ чинять. Є плацдарм потрібно далі рухатися, а не хизуватися плацдармом у пресі.
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30.04.2024 11:09 Ответить
Клоун керує країною,дебіл тріпло -військом...
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30.04.2024 11:59 Ответить
Березовый сок
Ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення Головнокомандувача про звільнення. Той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена і вже зранку почалися масові обстріли острову та спроби десанту зайняти його частину, - пише Deep State

Знову на ті ж самі граблі. І зрозуміло чому Сирський зробив таку заяву. Тому що з ОП на нього тиснуть, щоб він дав хоч якусь позитивну новину. Ну, він і дав. І до чого це вже призвело? Це і є одно з суттєвих відмінностей Залужного від Сирського. Залужний вмів відмовляти Банковій і казати ні, а Сирський виконує все, навіть якщо це заважає йому та військовим.
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30.04.2024 12:11 Ответить
Залужний вмів відмовляти Банковій і казати ні- тому зелені клоуни його і звільнили.
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30.04.2024 12:26 Ответить
 
 