На левобережье Херсонщины ситуация сложная. Силы обороны закрепились на плацдарме и удерживают позиции, - ОК "Південь"

В течение суток российские войска на левобережье Херсонской области трижды безуспешно атаковали плацдарм, который удерживают украинские защитники. Сейчас сложная ситуация с логистикой и ротацией.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

По его словам, сейчас на левобережье ситуация сложная прежде всего из-за того, что "фактически морпехи держатся автономно, потому что между нами река Днепр и, конечно, логистика там очень сложная".

"Как и ротация, как и эвакуация, и другие вопросы. Однако они продолжают удерживать свои позиции, несмотря на силу противника, которая преобладает по количеству. Закрепившись на этом плацдарме, хлопцы держатся дальше", - подчеркнул Плетенчук.

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Также представитель ОК "Південь" рассказал, что утром 30 апреля российские войска дважды пытались штурмовать остров Нестригу, но отступили с потерями.

"Это последний остров от Велетенского. Это район населенного пункта Велетенское и Кизомыс. Недалеко от них. И, фактически, это последний остров перед устьем реки, последний остров на правобережной части. Поэтому, конечно, для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов или от возможных вражеских выходов", - добавил Плетенчук.

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