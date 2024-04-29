Рашисты ударили по Кизомысу на Херсонщине: Погиб мужчина

Российские оккупационные войска обстреляли Кизомыс в Херсонской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты атаковали Кизомыс. Били по человеческим домам.



Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель. К сожалению, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

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