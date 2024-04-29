Рашисти вдарили по Кізомису на Херсонщині: Загинув чоловік

Російські окупаційні війська обстріляли Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях.



Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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