УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
426 0

Рашисти вдарили по Кізомису на Херсонщині: Загинув чоловік

кізомис

Російські окупаційні війська обстріляли Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях.

Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Взяття Силами оборони під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині не дозволить ворогу наближатися до наших позицій, - Плетенчук

Автор: 

обстріл (28212) Херсонська область (5701)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 