Последствия авиаударов РФ по Харьковщине: Пострадали 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска вечером 6 мая и ночью 7 мая атаковали населенные пункты Харьковщины из авиации.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в 2 часа ночи войска РФ ударили по селу Колодязное Двуречанской громады. В результате обстрела ранена 72-летняя женщина, также поврежден жилой дом.
В то же время вечером 6 мая около 22:15 РФ ударила из авиации по поселку Боровая Изюмского района. Пострадали 4 человека. Травмированы мужчина и его 16-летняя дочь. У двух женщин 51 и 54 лет острая реакция на стресс. Повреждены частные домовладения и помещение банка.
"По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см)", - отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что российские войска впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковской области.
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