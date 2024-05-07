Сутки на Харьковщине: удар КАБом по Боровой, в Казачьей Лопани горели дома

За прошедшие сутки, 6 мая 2024 года, ударов со стороны войск РФ по г. Харьков не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 14 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Петропавловка, Боровая.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

22:20 с. Боровая, Изюмского района. Вследствие обстрела КАБ по частным домам травмированы 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина.

18:15 с. Липцы, Харьковский район. В результате обстрела поврежден двухэтажный многоквартирный дом.

17:09 с. Черкасские Тишки, Харьковский р-н. В результате обстрела горели трактор, деревья, две хозяйственные постройки и здание разрушенного кафе.

16:40 с. Казачья Лопань, Харьковский район. В результате обстрела горели кровли домов и крыша хозяйственной постройки.

с. Близнюки Лозовской район. На территории частного домовладения, в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 55-летний мужчина.

6 мая 11:24 г. Волчанск в результате вражеского артобстрела повреждены 2 частных дома.

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Также Синегубов информирует, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуированы 112 детей с семьями.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 33,23 га территории, уничтожили 644 взрывоопасных предмета.

Ранее сообщалось, что россияне впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковщине. Уничтожена целая улица. Также Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ разрушили мясокомбинат ООО "МК Мясной" в Харькове.