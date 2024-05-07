Доба на Харківщині: удар КАБом по Боровій, у Козачій Лопані горіли будинки

За минулу добу, 6 травня 2024 року, ударів з боку військ РФ по м. Харків не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

22:20 с. Борова, Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ по приватних будинках травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку.

18:15 с. Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

17:09 с. Черкаські Тишки, Харківський р-н. Внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе.

16:40 с. Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди.

с. Близнюки Лозівський район. На території приватного домоволодіння, внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік.

6 травня 11:24 м. Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

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Також Синєгубов інформує, що з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 112 дітей з родинами.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 33,23 га території, знищили 644 вибухонебезпечні предмети.

Раніше повідомлялося, що росіяни вперше вдарили переробленим ФАБом по Харківщині. Знищено цілу вулицю. Також Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ зруйнували м’ясокомбінат ТОВ "МК М’ясний" у Харкові.