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Новини Війна
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Війська РФ завдають ударів по Харкову

харків

Вдень 8 травня війська РФ завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!",  - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Харкові збили 2 "шахеди", за добу окупанти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів Харківщини

Автор: 

обстріл (28274) Харків (5569)


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суки прокляті кацапські. Здохніть!!
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08.05.2024 11:29 Відповісти
навмисно саме 8 травня стріляють, коли Україна разом з цивілізованим світом шанує пам"ять вбитих у другій світовій.
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08.05.2024 11:30 Відповісти
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08.05.2024 11:32 Відповісти
Тримайтесь харківя'яни!

Харків місто Герой!
Слава незламним захісникам України!
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08.05.2024 15:08 Відповісти
 
 