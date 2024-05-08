Війська РФ завдають ударів по Харкову
Вдень 8 травня війська РФ завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не відомо.
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Слава незламним захісникам України!