Войска РФ наносят удары по Харькову
Днем 8 мая войска РФ наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району: будьте осторожны!", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока не известно.
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