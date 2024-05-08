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Новости Война
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Войска РФ наносят удары по Харькову

харків

Днем 8 мая войска РФ наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району: будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не известно.

Смотрите также: Сутки на Херсонщине: обстрелы жилых домов, учебного заведения, повреждены газопровод и частные автомобили, есть погибшие и раненные. ФОТО

Автор: 

обстрел (26951) Харьков (7456)


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суки прокляті кацапські. Здохніть!!
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08.05.2024 11:29 Ответить
навмисно саме 8 травня стріляють, коли Україна разом з цивілізованим світом шанує пам"ять вбитих у другій світовій.
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08.05.2024 11:30 Ответить
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08.05.2024 11:32 Ответить
Тримайтесь харківя'яни!

Харків місто Герой!
Слава незламним захісникам України!
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08.05.2024 15:08 Ответить
 
 