Сутки на Херсонщине: обстрелы жилых домов, учебного заведения, повреждены газопровод и частные автомобили, есть погибшие и раненные. ФОТО

Враг за прошедшие сутки обстрелял и нанес авиаудары по Белозерке, Станиславу, Садовому, Благовещенскому, Понятовке, Инженерному, Кизомису, Камышанам, Ивановке, Красному Маяку, Качкаровке, Дарьевке, Ульяновке и Херсону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажки и 91 частный дом. Были зафиксированы попадания в админздания, учебное заведение, газопровод, а также сельхозтехнику, автобус и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 3 получили ранения", - говорится в сообщении.

В результате утреннего обстрела оккупантов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город частично остался без света. Сейчас энергетики работают над его восстановлением.

Также враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, повреждены пути.

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Ночной обстрел Белозерки

8 мая около 01:00 ночи враг обстрелял поселок Белозерка.

"В результате вражеских ударов в собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека - ранены", - сообщил Прокудин.

Снаряд попал в квартиру 67-летней женщины и ее 40-летнего сына. Мать получила контузию и взрывную травму, ее состояние оценивается как средней тяжести. Она находится в медучреждении. Мужчина получил взрывную травму, ранение лица и руки. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.





Массированная атака РФ на Украину 8 мая 2024 года

Вечером 7 мая стало известно о взлете трех Ту-95мс с российского аэродрома "Оленья". Утром 8 мая армия РФ на несла очередной массированный ракетный обстрел.

Силам ПВО удалось уничтожить 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры на Прикарпатье.

По словам главы МВД Игоря Клименко, что войска РФ атаковали 7 регионов Украины, под ударом - энергообъекты и около 30 домов.