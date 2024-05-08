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Новини Війна
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Знищено 39 ракет та 20 "Шахедів", - Повітряні сили

ракети

У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Україні 8 травня 2024 року?

Загалом, за даними Повітряних сил, окупанти застосували 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. – рф.);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф., акваторія Каспійського моря);
  • 1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
  • 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - рф.).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Кіровоградщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, травмовано 8-річну дитину

Що вдалося знищити українській ППО? 

Також зазначається, що в результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", - резюмував Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову масовано атакували Запоріжжя: є влучання в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Автор: 

ППО (3153) ракети (4008) знищення (7154) дрони (4632) Повітряні сили (2601)


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Топ коментарі
+9
Шана захисникам України, навіть без необхідного,вони тримаються
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08.05.2024 08:55
+2
Я читал что было 6-8 Ту-95 в воздухе. Шли двумя группами, одна из района Энгельса отстрелялась, вторая с Каспийского моря.
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08.05.2024 09:09
+2
Ту -160 не використовувались і не використовуються . Вони їх дуже бережуть
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08.05.2024 09:15
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08.05.2024 08:48 Відповісти
Шана захисникам України, навіть без необхідного,вони тримаються
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08.05.2024 08:55 Відповісти
45:5=7 ???
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08.05.2024 08:58 Відповісти
якшо точніше, то 6,974
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08.05.2024 09:01 Відповісти
Теж стільки вийшло)
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08.05.2024 10:07 Відповісти
патамуша матіматіка !
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08.05.2024 16:27 Відповісти
коти Шрьодінгера ловлять мишей Шрьодінгера в чорних дірках
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08.05.2024 16:30 Відповісти
і шо інтєрєсно, шо ті дірки трєугольні, в які вписується "Квадрат" Малєвіча
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08.05.2024 16:32 Відповісти
Якась фігня. Більшість телеграм- каналів розповідали що було задіяно 5 Ту-95. 45:5=9???.Вони новими по ттх повинні нести по 8 ракет максимум. Більше того протягом всієї війни кожен не ніс більше 3 ракет. Це ж ті "діди", що бачили ще Хрущова. Тоді що це ???
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08.05.2024 09:05 Відповісти
Я читал что было 6-8 Ту-95 в воздухе. Шли двумя группами, одна из района Энгельса отстрелялась, вторая с Каспийского моря.
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08.05.2024 09:09 Відповісти
Навіть для 8 це перебір 45:8 це майже по 6. Десь явна брехня.
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08.05.2024 09:13 Відповісти
А не Ту 160 ще були?
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08.05.2024 09:10 Відповісти
Ту -160 не використовувались і не використовуються . Вони їх дуже бережуть
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08.05.2024 09:15 Відповісти
Плутаєте з B-52. Останній Ту-95 проведений в 1992 році. Через 20 років після смерті Хрущова.
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08.05.2024 09:32 Відповісти
Хрущов їх проводжав в перший політ. Це як модель. А так звичайно ,що є більш нові, модернізовані. Створені були ще за Сталіна ,як відповідь на B-52.
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08.05.2024 09:38 Відповісти
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08.05.2024 09:53 Відповісти
остальные упали на территории Немытой
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08.05.2024 10:18 Відповісти
больше половины ракет КНДР не долетают до цели
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08.05.2024 10:19 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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08.05.2024 12:24 Відповісти
 
 