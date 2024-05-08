Знищено 39 ракет та 20 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед".
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
Чим ворог бив по Україні 8 травня 2024 року?
Загалом, за даними Повітряних сил, окупанти застосували 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний безпілотник:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. – рф.);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф., акваторія Каспійського моря);
- 1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
- 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - рф.).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Що вдалося знищити українській ППО?
Також зазначається, що в результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:
- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", - резюмував Олещук.
Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року
Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.
Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
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