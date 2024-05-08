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Удар по Київщині: пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, 2 особи дістали поранення

Ракетний удар по Київщині

У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"За інформацією ДСНС, сталося загоряння об'єкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району", - йдеться в повідомленні.

Згодом він повідомив, що внаслідок ракетного удару дві людини зазнали поранення - жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. Їх було госпіталізовано до лікарні.

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Нагадаємо, ворог вчергове завдав ударів енергооб'єктах України. Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у низці областей.

Автор: 

Київ (19423) Київська область (4007) ракети (4008)


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