Удар по Київщині: пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, 2 особи дістали поранення
У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
"За інформацією ДСНС, сталося загоряння об'єкта цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району", - йдеться в повідомленні.
Згодом він повідомив, що внаслідок ракетного удару дві людини зазнали поранення - жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. Їх було госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, ворог вчергове завдав ударів енергооб'єктах України. Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у низці областей.
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