Вночі ворог знову атакував низку енергетичних об’єктів України, - Галущенко

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

"Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що ворог хоче позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію та закликав усіх ощадливо використовувати електроенергію

"Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - додав міністр.

Нагадаємо, росіяни зранку 8 травня атакували низку областей ракетами. Вже відомо про перші наслідки.

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