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Вночі ворог знову атакував низку енергетичних об’єктів України, - Галущенко

Удар по енергооб’єктах 8 травня

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

"Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що ворог хоче позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію та закликав усіх ощадливо використовувати електроенергію

"Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - додав міністр.

Нагадаємо, росіяни зранку 8 травня атакували низку областей ракетами. Вже відомо про перші наслідки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по енергооб’єкту Полтавської області, є влучання у Вінницькій області (оновлено)

Автор: 

ракети (4008) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+14
припиняйте ниття, а починайте хоча би по тяговим підстанціям у прикордонних областях рф бити дронами.
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08.05.2024 07:02
+10
Ворог знищує Україну ,але чому не відповіли вчора по нациській росії чи боялись зіпсувати свято рашиському диктатору ?
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08.05.2024 07:30
+7
там на підльоті дохєра ППО, бо скрізь суцільна КТРВ - Сєргієв Посад, Дубна, Коломна, Корольов ...
Тут по брянщіні, курщіні і воронєжу - гуляй-нехочу, повно всього.
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08.05.2024 07:29
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08.05.2024 06:58 Відповісти
припиняйте ниття, а починайте хоча би по тяговим підстанціям у прикордонних областях рф бити дронами.
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08.05.2024 07:02 Відповісти
А еще лучше по Подмосковью.
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08.05.2024 07:18 Відповісти
там на підльоті дохєра ППО, бо скрізь суцільна КТРВ - Сєргієв Посад, Дубна, Коломна, Корольов ...
Тут по брянщіні, курщіні і воронєжу - гуляй-нехочу, повно всього.
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08.05.2024 07:29 Відповісти
Ворог знищує Україну ,але чому не відповіли вчора по нациській росії чи боялись зіпсувати свято рашиському диктатору ?
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08.05.2024 07:30 Відповісти
Гнати за грати цього президента, уряд і мо, що не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни! Чи ще хочете цю продажну злодюжну камарілью на наступний термін? Вони дають безкарно добити і зруйнувати Україну і ведуть до капітуляції. Вони вже цього не скривають і навіть не "фільтрують базар". Яким тупим хахлом (саме хахлом а не Українцем) треба бути, щоб таке не дотяпати???
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08.05.2024 08:20 Відповісти
Багато хто й на перший термін його не хотіли. Колись дізнаємось правду про ці вибори.

А ще таке враження, що й тут договорняки - лупити по енергетиці, щоб й тут ціну разів в 5 ще підняти.
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08.05.2024 08:43 Відповісти
Як можна продавати енергію, коли їх просто не буде? Тобто це Україна руйнує власну енергетику. Ваші конспірологічні теорії не витримують ніякої критики
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08.05.2024 09:31 Відповісти
Не Україна, а ті, хто на цьому заробляє.
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08.05.2024 10:01 Відповісти
Так якщо не буде енергетики, то як продавати електроенергію?
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08.05.2024 10:07 Відповісти
На відновлення підняттям тарифів по третьому колу стягнуть. Це крім тої допомоги, що союзники дають. Зариють все..
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08.05.2024 11:19 Відповісти
Яке відновлення??? Відновити зруйновуну ТЕС - це побудувати її з нуля. Це роки. А поки не припиняться бойові дії це не матиме сенсу. При ненависті до влади ви втратили логічне мислення. А до відновлення треба десь цю енергію брати
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08.05.2024 11:26 Відповісти
Не факт. Впевнена тільки в тому - що зелень робить все, щоб ще більше розорити й країну і людей.
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08.05.2024 12:09 Відповісти
Що "не факт"? Що ТЕС треба відбудовувати роки? Так - не факт - може і десятиріччя, враховуючи наші реалії. До чого влада до того, що нам руйнують енергетику?
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08.05.2024 12:13 Відповісти
Не факт, що зруйновані так сильно. В нас з Вами безперспективна суперечка бо не бачили й немає висновків спеціалістів..

А те, що ціну на електрику піднімуть ближчим часом - то факт. Зроблять гривень по 7-10 за квт. Пофігу, що у половини населення її не буде - загальний дохід енергогенеруючих підприємств не зменшиться. Так само й з теплом, водою.
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08.05.2024 12:23 Відповісти
Судячи з кількості сьогоднішніх влучань, ППО до нас так і не доїхало...
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08.05.2024 09:03 Відповісти
А нам слабо вибивати кацапам енергетику, хоча підстанції? Чи д'єрмак по своїх бити не дозволяє?
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08.05.2024 09:22 Відповісти
 
 