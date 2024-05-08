РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5058 посетителей онлайн
Новости
4 782 19

Ночью враг снова атаковал ряд энергетических объектов Украины, - Галущенко

Удар по енергооб’єктах 8 травня

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Опять массированная атака на нашу энергетику! Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - говорится в сообщении.

Он отметил, что враг хочет лишить Украину возможности достаточно производить и передавать электроэнергию и призвал всех экономно использовать электроэнергию

"Особенно важным является ответственное потребление в утренние и вечерние часы", - добавил министр.

Напомним, россияне утром 8 мая атаковали ряд областей ракетами. Уже известно о первых последствиях.

Также читайте: Враг нанес удар по энергообъекту Полтавской области

Автор: 

ракеты (3556) Галущенко Герман (257) Минэнерго (363)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
припиняйте ниття, а починайте хоча би по тяговим підстанціям у прикордонних областях рф бити дронами.
показать весь комментарий
08.05.2024 07:02
+10
Ворог знищує Україну ,але чому не відповіли вчора по нациській росії чи боялись зіпсувати свято рашиському диктатору ?
показать весь комментарий
08.05.2024 07:30
+7
там на підльоті дохєра ППО, бо скрізь суцільна КТРВ - Сєргієв Посад, Дубна, Коломна, Корольов ...
Тут по брянщіні, курщіні і воронєжу - гуляй-нехочу, повно всього.
показать весь комментарий
08.05.2024 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.05.2024 06:58 Ответить
припиняйте ниття, а починайте хоча би по тяговим підстанціям у прикордонних областях рф бити дронами.
показать весь комментарий
08.05.2024 07:02 Ответить
А еще лучше по Подмосковью.
показать весь комментарий
08.05.2024 07:18 Ответить
там на підльоті дохєра ППО, бо скрізь суцільна КТРВ - Сєргієв Посад, Дубна, Коломна, Корольов ...
Тут по брянщіні, курщіні і воронєжу - гуляй-нехочу, повно всього.
показать весь комментарий
08.05.2024 07:29 Ответить
Ворог знищує Україну ,але чому не відповіли вчора по нациській росії чи боялись зіпсувати свято рашиському диктатору ?
показать весь комментарий
08.05.2024 07:30 Ответить
Гнати за грати цього президента, уряд і мо, що не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни! Чи ще хочете цю продажну злодюжну камарілью на наступний термін? Вони дають безкарно добити і зруйнувати Україну і ведуть до капітуляції. Вони вже цього не скривають і навіть не "фільтрують базар". Яким тупим хахлом (саме хахлом а не Українцем) треба бути, щоб таке не дотяпати???
показать весь комментарий
08.05.2024 08:20 Ответить
Багато хто й на перший термін його не хотіли. Колись дізнаємось правду про ці вибори.

А ще таке враження, що й тут договорняки - лупити по енергетиці, щоб й тут ціну разів в 5 ще підняти.
показать весь комментарий
08.05.2024 08:43 Ответить
Як можна продавати енергію, коли їх просто не буде? Тобто це Україна руйнує власну енергетику. Ваші конспірологічні теорії не витримують ніякої критики
показать весь комментарий
08.05.2024 09:31 Ответить
Не Україна, а ті, хто на цьому заробляє.
показать весь комментарий
08.05.2024 10:01 Ответить
Так якщо не буде енергетики, то як продавати електроенергію?
показать весь комментарий
08.05.2024 10:07 Ответить
На відновлення підняттям тарифів по третьому колу стягнуть. Це крім тої допомоги, що союзники дають. Зариють все..
показать весь комментарий
08.05.2024 11:19 Ответить
Яке відновлення??? Відновити зруйновуну ТЕС - це побудувати її з нуля. Це роки. А поки не припиняться бойові дії це не матиме сенсу. При ненависті до влади ви втратили логічне мислення. А до відновлення треба десь цю енергію брати
показать весь комментарий
08.05.2024 11:26 Ответить
Не факт. Впевнена тільки в тому - що зелень робить все, щоб ще більше розорити й країну і людей.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:09 Ответить
Що "не факт"? Що ТЕС треба відбудовувати роки? Так - не факт - може і десятиріччя, враховуючи наші реалії. До чого влада до того, що нам руйнують енергетику?
показать весь комментарий
08.05.2024 12:13 Ответить
Не факт, що зруйновані так сильно. В нас з Вами безперспективна суперечка бо не бачили й немає висновків спеціалістів..

А те, що ціну на електрику піднімуть ближчим часом - то факт. Зроблять гривень по 7-10 за квт. Пофігу, що у половини населення її не буде - загальний дохід енергогенеруючих підприємств не зменшиться. Так само й з теплом, водою.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:23 Ответить
Судячи з кількості сьогоднішніх влучань, ППО до нас так і не доїхало...
показать весь комментарий
08.05.2024 09:03 Ответить
А нам слабо вибивати кацапам енергетику, хоча підстанції? Чи д'єрмак по своїх бити не дозволяє?
показать весь комментарий
08.05.2024 09:22 Ответить
 
 