Ночью враг снова атаковал ряд энергетических объектов Украины, - Галущенко

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Опять массированная атака на нашу энергетику! Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - говорится в сообщении.

Он отметил, что враг хочет лишить Украину возможности достаточно производить и передавать электроэнергию и призвал всех экономно использовать электроэнергию

"Особенно важным является ответственное потребление в утренние и вечерние часы", - добавил министр.

Напомним, россияне утром 8 мая атаковали ряд областей ракетами. Уже известно о первых последствиях.

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