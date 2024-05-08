Враг нанес удар по энергообъекту Полтавской области
Ночью 8 мая россияне атаковали Полтавскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в энергообъект.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БпЛА возник пожар. По предварительной информации обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении
Напомним, 8 мая россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел.
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Andrijmak63
показать весь комментарий08.05.2024 07:41 Ответить Мне нравится 1
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