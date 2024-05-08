Враг нанес удар по энергообъекту Полтавской области

Ночью 8 мая россияне атаковали Полтавскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в энергообъект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Громко было на Полтавщине. Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БпЛА возник пожар. По предварительной информации обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении

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Напомним, 8 мая россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел.