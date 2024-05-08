Ворог завдав удару по енергооб’єкту Полтавської області, є влучання у Вінницькій області (оновлено)
Вночі 8 травня росіяни атакували Полтавську область "шахедами". Зафіксовано влучання в енергооб’єкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в регіоні зафіксоване є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 8 травня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл.
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Andrijmak63
показати весь коментар08.05.2024 07:41 Відповісти Мені подобається 1
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