Удар по Киевщине: пожар на объекте гражданской инфраструктуры, 2 человека получили ранения

В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"По информации ГСЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района", - говорится в сообщении.

Впоследствии он сообщил, что в результате ракетного удара два человека получили ранения - женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. Они были госпитализированы в больницу.

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Напомним, враг в очередной раз нанес удары по энергообъектам Украины. Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в ряде областей.