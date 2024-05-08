Удар по Киевщине: пожар на объекте гражданской инфраструктуры, 2 человека получили ранения
В Киевской области в результате ракетной атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
"По информации ГСЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района", - говорится в сообщении.
Впоследствии он сообщил, что в результате ракетного удара два человека получили ранения - женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. Они были госпитализированы в больницу.
Напомним, враг в очередной раз нанес удары по энергообъектам Украины. Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в ряде областей.
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