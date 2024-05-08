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Новини Війна
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Удар РФ по Львівщині: атаковано об’єкти у Червоноградському та Стрийському районах. ВIДЕО

8 травня 2024 року війська РФ атакували два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ракетних ударів по Львівщині 8 травня 2024 року

За його словами, близько 5 години ранку окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. Наразі на місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

За даними ОВА, також через влучання російської ракети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

"Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину "кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі", - інформує Козицький.

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Також він додає, що інформація може оновлюватися.

Оновлена інформація щодо атаки на Львівщину 

Пізніше Козицький уточнив, що за попередньою інформацією, під час масованої атаки на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет.

"Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили", - зазначив він.

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Автор: 

обстріл (28274) енергетика (2578) Львівська область (2419)


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Чорт забирай, ну нема у нас такої зброї ще і в таких кількостях
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08.05.2024 09:28 Відповісти
Мені цікаво, майже 2,5 років нам торочили, що ми візьмемо Крим і переможемо, то питання, , росракети долітають вільно на захід України і при тому, як ми можемо перемогти? Можливо потрібно казати правду в очі, а не класти людей! Поки не пізно, брати домовлятись з рашистами , віддати Донбас і Крим та й все і бути переділеними як Корея, як би це не було важко, але збережеться життя українців і будемо процвітати! Тим більше, що крисчани, що донбасчани нас ненавидять!
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08.05.2024 10:05 Відповісти
А ДЕ і ХТО буде гарантувати,що орда не захоче захопити і інші частини України ? ХТО дасть гарантію ,що )(уйло не попре дальше на Захід ?
Я здоровий чоловяга набью вам пику,щоб ви віддали мені частину свого житла, ви згідні ?
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08.05.2024 10:09 Відповісти
Кримом і Бамбасом не обійдеться, при такому рішенні прийдеться віддати ще й Південь з ЗАЕС і Н.Каховку мінімум. Щиро дякуємо виборцям ЗЕ!, так вони хотіли.
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08.05.2024 10:28 Відповісти
В України вже 2млн дронів закінчилися чи Україна справно береже решту кацапських НПЗ, воєнні заводи, військові об'єкти і т.п.?
Чому Повітряні сили України позбавлені можливостей наносити удари по території оркостану? Це виключне право СБУ атакувати об'єкти агресора лише по списку із зрадницької ZeжОПи?
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08.05.2024 11:37 Відповісти
На жаль так, поки не пізно настав час щось вирішувати, бо просеримо ще й Харків, а там Суми, Полтава аж до Дніпра.
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08.05.2024 11:44 Відповісти
А є інший вихід? 650 тис ухилянтів Зе-бидло випустило за кордон , до сих пір кордон відкритий і мужики виїжджають. То ким і чим Українці мають захищатись? Пару десятків АТАКАМС чи старі F-16 погоди не зроблять!
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08.05.2024 11:50 Відповісти
троль?
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08.05.2024 18:18 Відповісти
Не троль, мені хтось дасть відповідь, чим ми переважаємо рашистів? Ну не можна бути такими зомбованими байками Зе та кварталу!
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09.05.2024 08:23 Відповісти
 
 