Над Дніпропетровщиною знищено 8 ракет та 5 "Шахедів". Нікопольщина під вогнем ворога (оновлено). ФОТОрепортаж

Під час масованої атаки на Україну 8 травня 2024 року сили ППО збили над Дніпропетровською областю 4 ракети та 5 "Шахедів". Пізніше стало відомо, що над регіоном було збито 8 ворожих ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Також він інформує, що від вечора ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював територію регіону із артилерії та бив дронами-камікадзе.

"Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 8 травня

За даними ОВА, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін та лінія електропередач.















Пізніше Лисак уточнив, що над Дніпропетровщиною було збито не 4, а 8 ворожих ракет.

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.