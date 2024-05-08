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Новини Війна
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Війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджено обладнання

Атаковано 3 ТЕС 8 травня

У ніч на 8 травня 2024 року під час масованої ракетної атаки на Україну війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Минулу ніч у ДТЕК назвали надзвичайно важкою для української енергетики.

"Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Нагадується, що востаннє війська РФ атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

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"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетика загинуло", - додають у ДТЕК.

Масована атака РФ на Україну 8 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья". Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок ракетної атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (28274) енергетика (2578) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+7
до поцифістів тільки восени дійде, що поки не почати виносити ТЕЦи і ТЕСи на кацапщині, то захід замахається нам постачати енергетичне обладнання.
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08.05.2024 08:09
+7
Нехай Ахмєтка продає все, що видрав з України за десятки років - і встановлює ППО на українські електростанції. Інакше - в шию Ахметова гнати з його бандитським шкуродерським ДТЕКом.
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08.05.2024 08:12
+6
Ворог свідомо знищує енергетику ,влада мовчить ні зібрання ген. асамблеї ООН ( розумію безпорядність цієї організації ) але треба якось привертати увагу світової спільноти ,чи це не приносить рейтинги ? якщо рашиський терор буде продовжуватись влада розуміє що буде в зимовий період з енергетикою ?
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08.05.2024 08:17
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Прив"язати в машзалі ТЕЦ найома із агрохімією - жодна ракета НЕ влучить!
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08.05.2024 08:04 Відповісти
Не небо над Ненькою, а решето. Спасибі Трампушці.
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08.05.2024 08:14 Відповісти
трамп продав наші пво ? чи розвалив наші потужноті по виготовленню пво?
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08.05.2024 08:18 Відповісти
до поцифістів тільки восени дійде, що поки не почати виносити ТЕЦи і ТЕСи на кацапщині, то захід замахається нам постачати енергетичне обладнання.
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08.05.2024 08:09 Відповісти
почати можно з трьох ТЕЦ, які в тридцяти кілометрах від кордону.
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08.05.2024 08:13 Відповісти
Восени в самий раз. Щоб до Нового 25 Року винищити всі ТЕЦ і ТЕС від кордону до мацкви.
І щоб всі ремонтні резерви виснажити.
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08.05.2024 08:36 Відповісти
з такими темпами ми самі взимку будемо із свічками сидіти. А безпілотниками винести ТЕЦ теж не так просто, бо дрон не ракета з б\ч 200 кг.
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08.05.2024 08:45 Відповісти
Потрібно ще один музей побудувати і в Житомирі плитку нову переложити.
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08.05.2024 08:09 Відповісти
Нехай Ахмєтка продає все, що видрав з України за десятки років - і встановлює ППО на українські електростанції. Інакше - в шию Ахметова гнати з його бандитським шкуродерським ДТЕКом.
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08.05.2024 08:12 Відповісти
Ворог свідомо знищує енергетику ,влада мовчить ні зібрання ген. асамблеї ООН ( розумію безпорядність цієї організації ) але треба якось привертати увагу світової спільноти ,чи це не приносить рейтинги ? якщо рашиський терор буде продовжуватись влада розуміє що буде в зимовий період з енергетикою ?
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08.05.2024 08:17 Відповісти
та владі чхати на те шо в населення не буде світла
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08.05.2024 08:20 Відповісти
А чого ви вважаєте, що "влада" не переслідує ті ж самі цілі?
На фронті перемелюють найкращих воїнів, в тилу вичавлять з країни усіх працездатних - і Україна готова до здачі ворогу, як і планувалося в Омані
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08.05.2024 08:22 Відповісти
З 91-го року власник водив своїх довбнів на Київ, десять років тому гудок вмикав. Ну майже домігся свого, руде татарське падло. Києву погано.
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08.05.2024 08:32 Відповісти
Так- так, нехай ахмедка сидит без електрики
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08.05.2024 09:00 Відповісти
 
 