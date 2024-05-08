На Кіровоградщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, травмовано 8-річну дитину

Росіяни зранку атакували Олександрійський район Кіровоградської області, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, 8-річна дитина дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8 років", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, руйнувань зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Нагадаємо, ворог 8 травня ворог атакував енергетичні об'єкти України. Вибухи лунали у низці областей.

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