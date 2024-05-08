На Кировоградщине атакован объект критической инфраструктуры, травмирован 8-летний ребенок

Россияне утром атаковали Александрийский район Кировоградской области, есть повреждения объекта критической инфраструктуры, 8-летний ребенок получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, разрушениям подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Напомним, враг 8 мая враг атаковал энергетические объекты Украины. Взрывы раздавались в ряде областей.

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