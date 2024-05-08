Россияне снова массированно атаковали Запорожье: есть попадание в объекты критической и гражданской инфраструктуры
В результате массированного ракетного обстрела в Запорожье зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, утром россияне атаковали ракетами ряд областей Украины.
Топ комментарии
+6 semen mecheniy
показать весь комментарий08.05.2024 07:47
+2 Urs
показать весь комментарий08.05.2024 07:34
+2 Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий08.05.2024 08:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мабудь "замах" на ЗЕ завадив ....