Россияне снова массированно атаковали Запорожье: есть попадание в объекты критической и гражданской инфраструктуры

В результате массированного ракетного обстрела в Запорожье зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, утром россияне атаковали ракетами ряд областей Украины.

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