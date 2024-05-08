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Новости
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Россияне снова массированно атаковали Запорожье: есть попадание в объекты критической и гражданской инфраструктуры

Ракетний удар по Запоріжжю 8 травня

В результате массированного ракетного обстрела в Запорожье зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, утром россияне атаковали ракетами ряд областей Украины.

Также читайте: Враг нанес удар по энергообъекту Полтавской области

Автор: 

Запорожье (2647) обстрел (26951) ракеты (3556)


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Топ комментарии
+6
ВСУ надо уже давно воевать на 2 фронта -внутренний враг в виде зелено-рыговской власти мародеров вреда приносит не меньше -чем рашка -которая обстреливает ракетами и давит живой силой каждый день
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08.05.2024 07:47
+2
ну, і де "бобри?
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08.05.2024 07:34
+2
Ще хочете цього президента, уряд?? Чере 2-3 місяці він дасть добити Україну і підпише капітуляцію. Як домовлялися з кацапами. Документи єрмаки з патрушевими уже давно підготували.
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08.05.2024 08:28
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ну, і де "бобри?
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08.05.2024 07:34 Ответить
Готуються до святкового салюту з нагоди дна пабєди.
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08.05.2024 07:38 Ответить
щось підготовка дуже затягнулась.
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08.05.2024 07:50 Ответить
ВСУ надо уже давно воевать на 2 фронта -внутренний враг в виде зелено-рыговской власти мародеров вреда приносит не меньше -чем рашка -которая обстреливает ракетами и давит живой силой каждый день
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08.05.2024 07:47 Ответить
Тебе виднее. Винтовку в руки и вперёд!
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08.05.2024 08:19 Ответить
50% что говорящие головы говорят чистая деза,ну хоть тут чего то научились.в стрыю 100 что то аля петриота поставили 7 раз за месяц туда кринжалами целят и все никак.)
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08.05.2024 07:54 Ответить
а казали що 7 травня мацкву та мост зруйнують....
мабудь "замах" на ЗЕ завадив ....
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08.05.2024 08:10 Ответить
Ще хочете цього президента, уряд?? Чере 2-3 місяці він дасть добити Україну і підпише капітуляцію. Як домовлялися з кацапами. Документи єрмаки з патрушевими уже давно підготували.
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08.05.2024 08:28 Ответить
путін капут!
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08.05.2024 08:57 Ответить
Гупало, канеш, нормально. И много так. Накопил, видать, пакостник туев.
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08.05.2024 09:16 Ответить
 
 