Росіяни знову масовано атакували Запоріжжя: є влучання в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури

Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Запоріжжі зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку росіяни атакували ракетами низку областей України.

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