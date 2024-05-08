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Новини
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Росіяни знову масовано атакували Запоріжжя: є влучання в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури

Ракетний удар по Запоріжжю 8 травня

Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Запоріжжі зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку росіяни атакували ракетами низку областей України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по енергооб’єкту Полтавської області, є влучання у Вінницькій області (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2260) обстріл (28274) ракети (4008)


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Топ коментарі
+6
ВСУ надо уже давно воевать на 2 фронта -внутренний враг в виде зелено-рыговской власти мародеров вреда приносит не меньше -чем рашка -которая обстреливает ракетами и давит живой силой каждый день
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08.05.2024 07:47
+2
ну, і де "бобри?
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08.05.2024 07:34
+2
Ще хочете цього президента, уряд?? Чере 2-3 місяці він дасть добити Україну і підпише капітуляцію. Як домовлялися з кацапами. Документи єрмаки з патрушевими уже давно підготували.
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08.05.2024 08:28
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ну, і де "бобри?
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08.05.2024 07:34 Відповісти
Готуються до святкового салюту з нагоди дна пабєди.
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08.05.2024 07:38 Відповісти
щось підготовка дуже затягнулась.
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08.05.2024 07:50 Відповісти
ВСУ надо уже давно воевать на 2 фронта -внутренний враг в виде зелено-рыговской власти мародеров вреда приносит не меньше -чем рашка -которая обстреливает ракетами и давит живой силой каждый день
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08.05.2024 07:47 Відповісти
Тебе виднее. Винтовку в руки и вперёд!
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08.05.2024 08:19 Відповісти
50% что говорящие головы говорят чистая деза,ну хоть тут чего то научились.в стрыю 100 что то аля петриота поставили 7 раз за месяц туда кринжалами целят и все никак.)
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08.05.2024 07:54 Відповісти
а казали що 7 травня мацкву та мост зруйнують....
мабудь "замах" на ЗЕ завадив ....
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08.05.2024 08:10 Відповісти
Ще хочете цього президента, уряд?? Чере 2-3 місяці він дасть добити Україну і підпише капітуляцію. Як домовлялися з кацапами. Документи єрмаки з патрушевими уже давно підготували.
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08.05.2024 08:28 Відповісти
путін капут!
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08.05.2024 08:57 Відповісти
Гупало, канеш, нормально. И много так. Накопил, видать, пакостник туев.
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08.05.2024 09:16 Відповісти
 
 