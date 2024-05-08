Росіяни знову масовано атакували Запоріжжя: є влучання в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури
Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Запоріжжі зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку росіяни атакували ракетами низку областей України.
Топ коментарі
+6 semen mecheniy
показати весь коментар08.05.2024 07:47
+2 Urs
показати весь коментар08.05.2024 07:34
+2 Ярема Стогін #518708
показати весь коментар08.05.2024 08:28
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мабудь "замах" на ЗЕ завадив ....