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Новини Війна
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В Росії злетіли три бомбардувальники Ту-95 (оновлено)

В Росії злетіло 2 бомбардувальники Ту-95

У період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на monitoring.

"У період з 23:10 по 23:20 відмічено зліт двох Ту-95мс з ае "Оленья", що прямують південно-східним курсом напрямком на пускові рубежі (~2-4 години польоту)", - йдеться в повідомленні.

Водночас не виключається передислокація/тренування екіпажів.

Станом на 00:20 підтверджено зліт 3х Ту-95мс південно-східним курсом. Зараз літаки десь у межах Вологодської області РФ.

Як писав Цензор.НЕТ раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Шахедів" у двох областях України.

Читайте: ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

авіація (4116)


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Топ коментарі
+8
1800 км
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08.05.2024 00:24
+8
Приготуватися реагувати на тривоги, при бажанні. Уявляєте, дехто ходить при реальних загрозах до бомбосховищ і іноді це навіть спасає життя, як нещодавно зі співнобітникам Нової Пошти.
Дехто стелиться спати у коридорі, дехто забиває болт.
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08.05.2024 00:49
+8
Тобто на думку Пескова це НЕ ескалація, а передача нам ППО ЕСКАЛАЦІЯ? Рузкіе не люди - це мерзені лицемірні створіння які за свою історію убили стільки що води в Атлантиці
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08.05.2024 02:02
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Не понимаю, почему аэродром "Баранья" до сих пор не раздолбан
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08.05.2024 00:14 Відповісти
а чим? відстань тож велика туди...
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08.05.2024 00:18 Відповісти
1800 км
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08.05.2024 00:24 Відповісти
10 років підготовки до війни виглядають от так
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08.05.2024 01:31 Відповісти
асфальтом? не долетить (((
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08.05.2024 07:55 Відповісти
Ну, злетіли, так що від нас вимагається - позбивати їх ?
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08.05.2024 00:18 Відповісти
Дійсно, навіщо сповіщати, навіщо тривоги оголошувати
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08.05.2024 00:36 Відповісти
ну, це нервує тих, хто послуговується принципом " не дивись вгору".
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08.05.2024 00:45 Відповісти
А, зрозуміло
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08.05.2024 00:47 Відповісти
Приготуватися реагувати на тривоги, при бажанні. Уявляєте, дехто ходить при реальних загрозах до бомбосховищ і іноді це навіть спасає життя, як нещодавно зі співнобітникам Нової Пошти.
Дехто стелиться спати у коридорі, дехто забиває болт.
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08.05.2024 00:49 Відповісти
Это смотря кто где живет и у кого какой личный опыт за два года.
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08.05.2024 01:05 Відповісти
Ну він так і написав, просто розгорнуто. Але обов'язок влади попередити людей
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08.05.2024 01:39 Відповісти
вже 4. Затихли перед інаугурацією, щоб францію не відлякати А тепер вже можна за своє повернутися
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08.05.2024 00:45 Відповісти
Тобто на думку Пескова це НЕ ескалація, а передача нам ППО ЕСКАЛАЦІЯ? Рузкіе не люди - це мерзені лицемірні створіння які за свою історію убили стільки що води в Атлантиці
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08.05.2024 02:02 Відповісти
"...наверное, опять #уйло - иди, открывай, что-то его давненько не было..." (с). Кажуть, на "інавгурації" #уйла були якісь прикмети: мацкву снігом завалило, а гармата у верхівку дерева влучила - ая-яй, яка прикрість, які дурні передчуття. А #уйло ж вірить у таке
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08.05.2024 05:22 Відповісти
Ту95 і Квартал95 нездорова подібність....не знаходите?
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08.05.2024 08:47 Відповісти
 
 