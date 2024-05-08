В Росії злетіли три бомбардувальники Ту-95 (оновлено)
У період з 23:10 по 23:20 7 травня зафіксовано зліт три Ту-95мс з російського аеродрому "Оленья".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на monitoring.
"У період з 23:10 по 23:20 відмічено зліт двох Ту-95мс з ае "Оленья", що прямують південно-східним курсом напрямком на пускові рубежі (~2-4 години польоту)", - йдеться в повідомленні.
Водночас не виключається передислокація/тренування екіпажів.
Станом на 00:20 підтверджено зліт 3х Ту-95мс південно-східним курсом. Зараз літаки десь у межах Вологодської області РФ.
Як писав Цензор.НЕТ раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Шахедів" у двох областях України.
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