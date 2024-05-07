Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування "Шахедів" у двох областях України.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

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