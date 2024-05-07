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Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування "Шахедів" у двох областях України.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Уламки "Шахеда" пошкодили приватний будинок на Полтавщині

Автор: 

безпілотник (4107) Повітряні сили (2601) повітряна тривога (906)


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Кацапи допоки не здохнуть , не вгомоняться навіть в нічні часи
не дають нам спкою 🙁
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07.05.2024 23:54 Відповісти
наші теж по ночі вилітають на курщину, брянщину та далі.
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08.05.2024 00:11 Відповісти
 
 