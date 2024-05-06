Уламки "Шахеда" пошкодили приватний будинок на Полтавщині
6 травня уламки "Shahed-136/131", випущеного військовими РФ, під час падіння пошкодили приватний будинок у Миргородському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
"Під час останньої повітряної тривоги уламки ворожого "шахеда" пошкодили приватний будинок у Миргородському районі", - написав очільник ОВА.
Як зазначив Пронін, внаслідок падіння БпЛА обійшлося без постраждалих.
Згідно із застосунком "Повітряна тривога", тривогу, яка передувала повідомленню керівника ОВА, в регіоні оголосили о 16:42. Вона тривала пів години.
Нагадаємо, 5 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Полтавщину, внаслідок чого у Полтавській громаді пошкоджено елеватор.
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показати весь коментар06.05.2024 20:39 Відповісти Мені подобається 0
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