Уламки "Шахеда" пошкодили приватний будинок на Полтавщині

6 травня уламки "Shahed-136/131", випущеного військовими РФ, під час падіння пошкодили приватний будинок у Миргородському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Під час останньої повітряної тривоги уламки ворожого "шахеда" пошкодили приватний будинок у Миргородському районі", - написав очільник ОВА.

Як зазначив Пронін, внаслідок падіння БпЛА обійшлося без постраждалих.

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Згідно із застосунком "Повітряна тривога", тривогу, яка передувала повідомленню керівника ОВА, в регіоні оголосили о 16:42. Вона тривала пів години.

Нагадаємо, 5 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Полтавщину, внаслідок чого у Полтавській громаді пошкоджено елеватор.