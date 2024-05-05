Унаслідок ракетного удару в Полтавській громаді пошкоджено елеватор
Сьогодні, 5 травня, росіяни здійснили ракетну атаку на Полтавщину, внаслідок чого у Полтавській громаді пошкоджено елеватор.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Кожен окупант понесе покарання за всі злочини", - написав він.
Нагадаємо, що 5 травня 2024 року під час оголошеної повітряної тривоги в Полтаві пролунав вибух. Як повідомляв голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог атакував Полтавщину, звуки вибуху чули у межах Полтавського району.
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https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829
Государство-оккупант ударило в сортир ракетой Х-29, "денацифицировав" его. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829
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Российские военные ударили ракетой по Одесщине, разрушили пляжный туалет.
Источник: Одесский https://t.me/odesacityofficial/7822?fbclid=IwAR37yU_hUe0wCBzkMKz5mabFtiYopvHIEK1biniIBRsk6iQgvBINXEhIR2o горсовет в Telegram
Детали: Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.
Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.
Пострадавших нет.
Справка: Стоимость ракеты "Калибра" - $6,5 млн. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, и, по оценкам экспертов, в разы дороже.