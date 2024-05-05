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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок ракетного удару в Полтавській громаді пошкоджено елеватор

вибух,воронка

Сьогодні, 5 травня, росіяни здійснили ракетну атаку на Полтавщину, внаслідок чого у Полтавській громаді пошкоджено елеватор.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Кожен окупант понесе покарання за всі злочини", - написав він.

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Нагадаємо, що 5 травня 2024 року під час оголошеної повітряної тривоги в Полтаві  пролунав вибух. Як повідомляв голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог атакував Полтавщину, звуки вибуху чули у межах Полтавського району.

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обстріл (28263) Полтава (554) Полтавська область (1100)


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Досягнегня. Зараз каци напишуть, що там Атакамси зберігали . Скоро будуть старі нужникизбивати за хатами.
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05.05.2024 19:19 Відповісти
Российская ракета "денацифицировала" туалет возле Гуляйполя
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829

Государство-оккупант ударило в сортир ракетой Х-29, "денацифицировав" его. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829
***

Российские военные ударили ракетой по Одесщине, разрушили пляжный туалет.

Источник: Одесский https://t.me/odesacityofficial/7822?fbclid=IwAR37yU_hUe0wCBzkMKz5mabFtiYopvHIEK1biniIBRsk6iQgvBINXEhIR2o горсовет в Telegram

Детали: Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.

Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.

Пострадавших нет.

Справка: Стоимость ракеты "Калибра" - $6,5 млн. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, и, по оценкам экспертов, в разы дороже.
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05.05.2024 19:36 Відповісти
Жахнуло добряче
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05.05.2024 19:48 Відповісти
 
 