Унаслідок ракетного удару в Полтавській громаді пошкоджено елеватор

Сьогодні, 5 травня, росіяни здійснили ракетну атаку на Полтавщину, внаслідок чого у Полтавській громаді пошкоджено елеватор.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Кожен окупант понесе покарання за всі злочини", - написав він.

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Нагадаємо, що 5 травня 2024 року під час оголошеної повітряної тривоги в Полтаві пролунав вибух. Як повідомляв голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог атакував Полтавщину, звуки вибуху чули у межах Полтавського району.