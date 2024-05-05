В результате ракетного удара в Полтавской громаде поврежден элеватор

Сегодня, 5 мая, россияне совершили ракетную атаку на Полтавщину, в Полтавской громаде поврежден элеватор.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде. К счастью, никто не пострадал. Каждый оккупант понесет наказание за все преступления", - написал он.

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Напомним, что 5 мая 2024 года во время объявленной воздушной тревоги в Полтаве был взрыв. Как сообщал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, враг атаковал Полтавщину, звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района.