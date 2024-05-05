В результате ракетного удара в Полтавской громаде поврежден элеватор
Сегодня, 5 мая, россияне совершили ракетную атаку на Полтавщину, в Полтавской громаде поврежден элеватор.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
"Враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде. К счастью, никто не пострадал. Каждый оккупант понесет наказание за все преступления", - написал он.
Напомним, что 5 мая 2024 года во время объявленной воздушной тревоги в Полтаве был взрыв. Как сообщал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, враг атаковал Полтавщину, звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района.
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https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829
Государство-оккупант ударило в сортир ракетой Х-29, "денацифицировав" его. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829
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Российские военные ударили ракетой по Одесщине, разрушили пляжный туалет.
Источник: Одесский https://t.me/odesacityofficial/7822?fbclid=IwAR37yU_hUe0wCBzkMKz5mabFtiYopvHIEK1biniIBRsk6iQgvBINXEhIR2o горсовет в Telegram
Детали: Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.
Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.
Пострадавших нет.
Справка: Стоимость ракеты "Калибра" - $6,5 млн. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, и, по оценкам экспертов, в разы дороже.