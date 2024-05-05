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Новости Агрессия России против Украины
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В результате ракетного удара в Полтавской громаде поврежден элеватор

вибух,воронка

Сегодня, 5 мая, россияне совершили ракетную атаку на Полтавщину, в Полтавской громаде поврежден элеватор.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде. К счастью, никто не пострадал. Каждый оккупант понесет наказание за все преступления", - написал он.

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Напомним, что 5 мая 2024 года во время объявленной воздушной тревоги в Полтаве был взрыв. Как сообщал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, враг атаковал Полтавщину, звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района.

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обстрел (26942) Тахтаулове (763) Полтавская область (1145)


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Досягнегня. Зараз каци напишуть, що там Атакамси зберігали . Скоро будуть старі нужникизбивати за хатами.
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05.05.2024 19:19 Ответить
Российская ракета "денацифицировала" туалет возле Гуляйполя
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829

Государство-оккупант ударило в сортир ракетой Х-29, "денацифицировав" его. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-raketa-denacificirovala-tualet-vozle-guljajpolja_n1945829
***

Российские военные ударили ракетой по Одесщине, разрушили пляжный туалет.

Источник: Одесский https://t.me/odesacityofficial/7822?fbclid=IwAR37yU_hUe0wCBzkMKz5mabFtiYopvHIEK1biniIBRsk6iQgvBINXEhIR2o горсовет в Telegram

Детали: Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.

Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.

Пострадавших нет.

Справка: Стоимость ракеты "Калибра" - $6,5 млн. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, и, по оценкам экспертов, в разы дороже.
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05.05.2024 19:36 Ответить
Жахнуло добряче
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05.05.2024 19:48 Ответить
 
 