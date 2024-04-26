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Новости Война
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Фермерское хозяйство "Сад Квілінського" из Миргорода остановило свою работу. Его основатель, Ян Квилинский, погиб в бою против оккупантов

Фермерское хозяйство "Сад Квілінського", что в Миргороде на Полтавщине, останавливает свою работу после смерти основателя - Яна Квилинского. Он погиб в бою против оккупантов во время обороны Авдеевки.

Об этом "Сад Квілінського" написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сада Квилинского больше нет. Хозяин фермы - Ян Квилинский, погиб на войне. "Сад Квілінського" больше не выращивает и не продает цветы", - говорится в сообщении.

Ян Квілінський

Вместе с семьей Квилинский основал фермерское хозяйство "Сад Квілінського", где выращивал различные сорта роз.

26 сентября 2023 года Ян стал в ряды армии. Он подписал контракт с отдельным центром специальных операций "Схід" имени князя Святослава Хороброго. Имел звание старшего солдата и служил оператором-огнеметчиком Сил специальных операций.

В январе 2024 года, во время обороны Авдеевки, Квилинский погиб в бою против оккупантов. Прощались с Яном Квилинским в Дибровке. Похоронили защитника на Аллее Героев в Миргороде.

Автор: 

военнослужащие (6096) потери (4368) садоводство (1) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+47
сумно...Вічна Шана Герою та Воїну...
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26.04.2024 12:57
+26
Спочивай з миром.
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26.04.2024 13:02
+19
Мордор сотнями роками нищив цвіт нації.Сумна звістка ,низький уклін полеглому Герою(
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26.04.2024 13:08
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сумно...Вічна Шана Герою та Воїну...
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26.04.2024 12:57 Ответить
Спочивай з миром.
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26.04.2024 13:02 Ответить
Як поетичний опис співвічизників. Відразу відчувається братество, сила духу, любов до ближнього.
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26.04.2024 13:14 Ответить
ви явно не загинули, виходить ви сміття
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26.04.2024 13:44 Ответить
Мордор сотнями роками нищив цвіт нації.Сумна звістка ,низький уклін полеглому Герою(
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26.04.2024 13:08 Ответить
Вічна Пам'ять Воїну, що віддав своє життя за свободу України. Пам'ятаймо ціну, яку платимо за наше визволення. Ціна - життя і здоров'я найкращих синів і дочок. Покойся з миром, Герою. Царство Небесне 💔💙💛
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26.04.2024 13:11 Ответить
R.I.P.✝
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26.04.2024 13:18 Ответить
Вічна память Друже.
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26.04.2024 13:24 Ответить
ЧЕСТЬ!
Гинуть кращі. Хто залишится? Квартал з вакарчуками?
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26.04.2024 13:26 Ответить
Кагал до рук прибере - а ви гиньте!
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26.04.2024 13:44 Ответить
а скільки таких світів маленьких та великих припинило існувати в Україні.... актори, співаки, художники, поети, талановиті та цікаві люди, засновники та спеціалісти, майстри своєї справи та володарі унікальних знань та навичок...чи залишиться щось...
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26.04.2024 13:51 Ответить
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26.04.2024 14:20 Ответить
Сад має стати державним і забезпечувати його роботу повинна взяти на себе місцева влада
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26.04.2024 14:33 Ответить
Вічна пам'ять Воїну!
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26.04.2024 16:48 Ответить
Тобто? Воював і припинено? Це не має бути нормою. Припинено...нах*я воно це все?
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26.04.2024 23:34 Ответить
 
 