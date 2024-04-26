Фермерское хозяйство "Сад Квілінського" из Миргорода остановило свою работу. Его основатель, Ян Квилинский, погиб в бою против оккупантов

Фермерское хозяйство "Сад Квілінського", что в Миргороде на Полтавщине, останавливает свою работу после смерти основателя - Яна Квилинского. Он погиб в бою против оккупантов во время обороны Авдеевки.

Об этом "Сад Квілінського" написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сада Квилинского больше нет. Хозяин фермы - Ян Квилинский, погиб на войне. "Сад Квілінського" больше не выращивает и не продает цветы", - говорится в сообщении.

Вместе с семьей Квилинский основал фермерское хозяйство "Сад Квілінського", где выращивал различные сорта роз.

26 сентября 2023 года Ян стал в ряды армии. Он подписал контракт с отдельным центром специальных операций "Схід" имени князя Святослава Хороброго. Имел звание старшего солдата и служил оператором-огнеметчиком Сил специальных операций.

В январе 2024 года, во время обороны Авдеевки, Квилинский погиб в бою против оккупантов. Прощались с Яном Квилинским в Дибровке. Похоронили защитника на Аллее Героев в Миргороде.