Фермерское хозяйство "Сад Квілінського" из Миргорода остановило свою работу. Его основатель, Ян Квилинский, погиб в бою против оккупантов
Фермерское хозяйство "Сад Квілінського", что в Миргороде на Полтавщине, останавливает свою работу после смерти основателя - Яна Квилинского. Он погиб в бою против оккупантов во время обороны Авдеевки.
Об этом "Сад Квілінського" написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сада Квилинского больше нет. Хозяин фермы - Ян Квилинский, погиб на войне. "Сад Квілінського" больше не выращивает и не продает цветы", - говорится в сообщении.
Вместе с семьей Квилинский основал фермерское хозяйство "Сад Квілінського", где выращивал различные сорта роз.
26 сентября 2023 года Ян стал в ряды армии. Он подписал контракт с отдельным центром специальных операций "Схід" имени князя Святослава Хороброго. Имел звание старшего солдата и служил оператором-огнеметчиком Сил специальных операций.
В январе 2024 года, во время обороны Авдеевки, Квилинский погиб в бою против оккупантов. Прощались с Яном Квилинским в Дибровке. Похоронили защитника на Аллее Героев в Миргороде.
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