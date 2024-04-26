Фермерське господарство "Сад Квілінського" з Миргорода припинило свою роботу. Його засновник Ян Квілінський загинув у бою проти окупантів

Фермерське господарство "Сад Квілінського", що у Миргороді на Полтавщині, припиняє свою роботу після смерті засновника Яна Квілінського. Чоловік загинув у бою проти окупантів під час оборони Авдіївки.

Про це "Сад Квілінського" повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Саду Квілінського більше немає. Господар ферми - Ян Квілінський загинув на війні. Сад Квілінського більше не вирощує і не продає квіти", - йдеться в повідомленні.

Разом із родиною Квілінський заснував фермерське господарство "Сад Квілінського", де вирощував різні сорти троянд.

26 вересня 2023 року Ян став до лав армії. Він підписав контракт із окремим центром спеціальних операцій "Схід" імені князя Святослава Хороброго. Мав звання старшого солдата та служив оператором-вогнеметником Сил спеціальних операцій.

У січні 2024 року під час оборони Авдіївки Квілінський загинув у бою проти окупантів. Прощалися з Яном Квілінським у Дібрівці. Поховали захисника на Алеї Героїв у Миргороді.

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