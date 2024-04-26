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Новини Війна
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Фермерське господарство "Сад Квілінського" з Миргорода припинило свою роботу. Його засновник Ян Квілінський загинув у бою проти окупантів

Фермерське господарство "Сад Квілінського", що у Миргороді на Полтавщині, припиняє свою роботу після смерті засновника Яна Квілінського. Чоловік загинув у бою проти окупантів під час оборони Авдіївки.

Про це "Сад Квілінського" повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Саду Квілінського більше немає. Господар ферми - Ян Квілінський загинув на війні. Сад Квілінського більше не вирощує і не продає квіти", - йдеться в повідомленні.

Ян Квілінський

Разом із родиною Квілінський заснував фермерське господарство "Сад Квілінського", де вирощував різні сорти троянд.

26 вересня 2023 року Ян став до лав армії. Він підписав контракт із окремим центром спеціальних операцій "Схід" імені князя Святослава Хороброго. Мав звання старшого солдата та служив оператором-вогнеметником Сил спеціальних операцій.

У січні 2024 року під час оборони Авдіївки Квілінський загинув у бою проти окупантів. Прощалися з Яном Квілінським у Дібрівці. Поховали захисника на Алеї Героїв у Миргороді.

Читайте: Захищаючи Україну, загинула військовослужбовиця ЗСУ Алла Пушкарчук. ФОТО

Автор: 

військовослужбовці (4703) втрати (4381) садівництво (6) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+47
сумно...Вічна Шана Герою та Воїну...
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26.04.2024 12:57
+26
Спочивай з миром.
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26.04.2024 13:02
+19
Мордор сотнями роками нищив цвіт нації.Сумна звістка ,низький уклін полеглому Герою(
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26.04.2024 13:08
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сумно...Вічна Шана Герою та Воїну...
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26.04.2024 12:57 Відповісти
Спочивай з миром.
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26.04.2024 13:02 Відповісти
Як поетичний опис співвічизників. Відразу відчувається братество, сила духу, любов до ближнього.
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26.04.2024 13:14 Відповісти
ви явно не загинули, виходить ви сміття
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26.04.2024 13:44 Відповісти
Мордор сотнями роками нищив цвіт нації.Сумна звістка ,низький уклін полеглому Герою(
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26.04.2024 13:08 Відповісти
Вічна Пам'ять Воїну, що віддав своє життя за свободу України. Пам'ятаймо ціну, яку платимо за наше визволення. Ціна - життя і здоров'я найкращих синів і дочок. Покойся з миром, Герою. Царство Небесне 💔💙💛
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26.04.2024 13:11 Відповісти
R.I.P.✝
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26.04.2024 13:18 Відповісти
Вічна память Друже.
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26.04.2024 13:24 Відповісти
ЧЕСТЬ!
Гинуть кращі. Хто залишится? Квартал з вакарчуками?
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26.04.2024 13:26 Відповісти
Кагал до рук прибере - а ви гиньте!
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26.04.2024 13:44 Відповісти
а скільки таких світів маленьких та великих припинило існувати в Україні.... актори, співаки, художники, поети, талановиті та цікаві люди, засновники та спеціалісти, майстри своєї справи та володарі унікальних знань та навичок...чи залишиться щось...
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26.04.2024 13:51 Відповісти
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26.04.2024 14:20 Відповісти
Сад має стати державним і забезпечувати його роботу повинна взяти на себе місцева влада
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26.04.2024 14:33 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну!
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26.04.2024 16:48 Відповісти
Тобто? Воював і припинено? Це не має бути нормою. Припинено...нах*я воно це все?
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26.04.2024 23:34 Відповісти
 
 