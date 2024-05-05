В Полтаве был слышен взрыв, враг атаковал Полтавщину (обновлено)
Под вечер 5 мая 2024 года в Полтаве во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед этим Воздушные силы информировали о скоростной цели в направлении Полтавской области.
"Полтава - укрытие!" - говорилось в сообщении.
В свою очередь председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин призвал сохранять спокойствие.
"До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии!", - обращается он к горожанам.
"У россиян нет праздников, нет ничего святого. На Пасху враг атаковал Полтавщину. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района. Предварительно - без жертв и пострадавших. Детали - позже", - отметил впоследствии Пронин.
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Бога, і на Великдень намагаються знищувати нашу націю👹