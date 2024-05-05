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Новости Война
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В Полтаве был слышен взрыв, враг атаковал Полтавщину (обновлено)

ппо

Под вечер 5 мая 2024 года в Полтаве во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим Воздушные силы информировали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

"Полтава - укрытие!" - говорилось в сообщении.

В свою очередь председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин призвал сохранять спокойствие.

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"До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии!", - обращается он к горожанам.

"У россиян нет праздников, нет ничего святого. На Пасху враг атаковал Полтавщину. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района. Предварительно - без жертв и пострадавших. Детали - позже", - отметил впоследствии Пронин.

Автор: 

взрыв (6727) Тахтаулове (763)


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Кацапи - це.така мразота неземна , що вони не бояться навіть
Бога, і на Великдень намагаються знищувати нашу націю👹
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05.05.2024 16:43 Ответить
Щоб вони подохли...
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05.05.2024 16:48 Ответить
все до последнего
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05.05.2024 17:32 Ответить
"Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін" - ****, Україні зє-пороблено...
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05.05.2024 17:56 Ответить
дивно - але поки був живий ківа,Полтаву *** обстрілювали.хоч і сєпаром гандоном був - але справжнім патріотом.за своїх мазу тягнув.
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05.05.2024 22:31 Ответить
 
 