В Бердянске подорвали автомобиль, ликвидирован организатор пыточной Ананьевский, - ГУР
Днем 5 мая во временно оккупированном Бердянске был подорван автомобиль местного предателя, ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии Евгений Ананьевский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Следкома РФ.
По версии российского следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Как сообщает ГУР Минобороны, в оккупированном Бердянске уничтожили организатора застенков.
"5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, Ананьевский - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность.
В результате подрыва причастный к пыткам украинских пленных Евгений Ананьевский ликвидирован.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - резюмируют в ГУР.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во временно оккупированном Старобельске на Луганщине был ликвидирован предатель Украины Валерий Чайка.
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але є зрадники набагато ближче.
Наприклад баканов..
вже засідився на цьому світі..
Напевно, поміняв прізвище з Рукоблудова або Дрочілкіна.
нам, ****, заборонили знищувати ворогів на болотах?
жодна падла не впала з балкону, не втопилася на рибалці, не поперхнулася горілкою!