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В Бердянске подорвали автомобиль, ликвидирован организатор пыточной Ананьевский, - ГУР

Днем 5 мая во временно оккупированном Бердянске был подорван автомобиль местного предателя, ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии Евгений Ананьевский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Следкома РФ.

По версии российского следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

У Бердянську ліквідовано зрадника Ананьєвського
У Бердянську ліквідовано зрадника Ананьєвського

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Как сообщает ГУР Минобороны, в оккупированном Бердянске уничтожили организатора застенков.

"5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, Ананьевский - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность.

В результате подрыва причастный к пыткам украинских пленных Евгений Ананьевский ликвидирован.

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"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - резюмируют в ГУР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во временно оккупированном Старобельске на Луганщине был ликвидирован предатель Украины Валерий Чайка.

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6739) ликвидация (3536) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+25
Кожен зрадник, кожен ждун руского міра отримає своє покарання
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05.05.2024 15:16
+24
Страшно нашим діткам українським в окупації. Старшокласниця з окупованого Бердянська, у якої окупанти забрали батька у катівню, написала на уроці російської твір українською мовою. Написала,що у неї нема бажання жити і вона тримається лише думкою, що скоро Бердянськ звільнять ЗСУ. І знизу реакція вчителя - "завтра к директору"
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05.05.2024 16:00
+17
Нє, ну а смисл йому було жити з такою фамілією?
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05.05.2024 15:18
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Ох уж етот кієвскій рєжим...😁
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05.05.2024 15:12 Ответить
Кожен зрадник, кожен ждун руского міра отримає своє покарання
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05.05.2024 15:16 Ответить
Страшно нашим діткам українським в окупації. Старшокласниця з окупованого Бердянська, у якої окупанти забрали батька у катівню, написала на уроці російської твір українською мовою. Написала,що у неї нема бажання жити і вона тримається лише думкою, що скоро Бердянськ звільнять ЗСУ. І знизу реакція вчителя - "завтра к директору"
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05.05.2024 16:00 Ответить
А вчителю та директору бажано навідатись на концерт кабздона, я б таких без черги у партер пускав би ...
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05.05.2024 16:48 Ответить
В конце 40х-начале 50х УПА немало таких "учителей" в лес поотводила. Но то были другие люди, конечно.
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05.05.2024 17:41 Ответить
Нє, ну а смисл йому було жити з такою фамілією?
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05.05.2024 15:18 Ответить
🤣👍
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05.05.2024 15:40 Ответить
А ззаду на авто наліпка - "Еті рукі нє для скукі!"
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05.05.2024 15:43 Ответить
Еті рукі нє для сукі!
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05.05.2024 16:05 Ответить
Це дуже добре
але є зрадники набагато ближче.
Наприклад баканов..
вже засідився на цьому світі..
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05.05.2024 15:21 Ответить
Катюзі по заслузі...
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05.05.2024 15:25 Ответить
Скабєєва вечором буде волати: "Бєсчінства кієвскіх фошіздов! Доколє?!"
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05.05.2024 15:32 Ответить
Тю. начал читать , мол, скабеева вечером дотрынделась. ее ушли с бела свету.
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05.05.2024 15:44 Ответить
Якийсь "нє скрєпний" працівник колонії. Воює з Америкою (зі слів русні) і їздить на американському авто. Якийсь когнітивний дисонанс
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05.05.2024 15:42 Ответить
Аккуратненько так,тачку подкрасить,подшпаклевать и можно на продажу
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05.05.2024 15:45 Ответить
Но так. "Нєбітанєкрашена" 🤣
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05.05.2024 16:02 Ответить
Ананьєвскій...
Напевно, поміняв прізвище з Рукоблудова або Дрочілкіна.
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05.05.2024 15:50 Ответить
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05.05.2024 16:26 Ответить
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05.05.2024 15:52 Ответить
Еще одним террористом меньше. Еще бы в моцкве навести шороху где полно террористов московского режима. А то пока ***** воюет холопами то ему пох сколько их сдохет хоть сто тыщ хть мильйон. А вот когда начнут отстреливать и взрывать высшие ешелоны власти тогда на болотах ********* и соловьевы завоют не своим голосом и задумаются стоит ли все ето продолжать
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05.05.2024 15:53 Ответить
З Пасхою иого!
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05.05.2024 16:05 Ответить
Воно не померло, а здохло.....
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05.05.2024 16:22 Ответить
Чому досі живий Баліцкій? Чим зайняті оті 57 спєназів?
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05.05.2024 16:28 Ответить
Я так смотрю на картинке колёса целые и двигатель вроде не разворотило. Правда кузов сильно покоцало, но если провести серьёзные кузовные работы, то можно восстановить. А чё добру пропадать - пусть наступнык ездяет на здоровье...
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05.05.2024 16:41 Ответить
добре висловлювання "місцевий зрадник"
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05.05.2024 17:37 Ответить
Пора бы и Пушилину вознестись, в огне. Слишком долго этот ******** воздух псует.
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05.05.2024 17:39 Ответить
поставiл лайк виконавцю.
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05.05.2024 17:44 Ответить
а у мене питання!!!
нам, ****, заборонили знищувати ворогів на болотах?
жодна падла не впала з балкону, не втопилася на рибалці, не поперхнулася горілкою!
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05.05.2024 17:52 Ответить
ніхто тобі про це доповідати не буде. після війни розкриється частково інформація. ну наприклад і зараз буває, от декілька пілотів кацапських пєпєлаців, що ракети пускали, вже не літають, чи то зарізали чи то застрелили.
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07.05.2024 18:29 Ответить
Що воно там пише з розумним виглядом. Написав би одним словом -песець.
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05.05.2024 17:56 Ответить
жека дрочілін лежить з розірваним пердаком
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05.05.2024 17:58 Ответить
Земля бетоном, євгєній
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05.05.2024 18:03 Ответить
Дохера тротiлу заклали! Треба, щоб тiльки руки ноги повiдривало i всьо. Але то таке.
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05.05.2024 20:04 Ответить
 
 