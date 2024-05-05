В Бердянске подорвали автомобиль, ликвидирован организатор пыточной Ананьевский, - ГУР

Днем 5 мая во временно оккупированном Бердянске был подорван автомобиль местного предателя, ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии Евгений Ананьевский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Следкома РФ.

По версии российского следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.





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Как сообщает ГУР Минобороны, в оккупированном Бердянске уничтожили организатора застенков.

"5 мая 2024 года около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, который принадлежал Ананьевскому Евгению", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, Ананьевский - один из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность.

В результате подрыва причастный к пыткам украинских пленных Евгений Ананьевский ликвидирован.

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"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - резюмируют в ГУР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во временно оккупированном Старобельске на Луганщине был ликвидирован предатель Украины Валерий Чайка.