За госизмену будут судить чиновника с Сумщины, сотрудничавшего с ФСБ и сымитировавшего свое похищение. ФОТО

Перед судом предстанет бывший заместитель председателя одной из территориальных громад Сумщины, который сымитировал свое похищение, чтобы объяснить поездку в РФ для встречи с куратором из ФСБ.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали мужчину еще до начала до начала полномасштабного вторжения. В первые дни войны он, имитируя свое похищение оккупантами, выехал в Россию для того, чтобы встретиться с "куратором" из ФСБ и получить от него задание.

После возвращения в Украину он уверял односельчан, что находился в плену у россиян, а также утверждал, что имеет проукраинскую позицию.

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"Для исполнения задания врага экс-чиновник собирал информацию о местах базирования, перемещения и вооружения украинских защитников в приграничье региона", - отмечают в прокуратуре.

Кроме этого, после увольнения с должности в мае 2022 года мужчина устроился в местную агрофирму. Под видом рабочей необходимости он ездил по приграничной территории и собирал информацию для российских захватчиков, в частности, персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Жителя Сумщины правоохранители задержали при попытке передать врагу геолокации нескольких подразделений Сил обороны. У фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов и коммуникации с "кураторами" из ФСБ.

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Мужчину будут судить по подозрению в государственной измене. Сейчас он находится под стражей.

"Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя председателя одной из территориальных общин Сумщины по факту совершения государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

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