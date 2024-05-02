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За госизмену будут судить чиновника с Сумщины, сотрудничавшего с ФСБ и сымитировавшего свое похищение. ФОТО

За держраду судитимуть чиновника із Сумщини, який зімітував власне викрадення, співпрацюючи із ФСБ

Перед судом предстанет бывший заместитель председателя одной из территориальных громад Сумщины, который сымитировал свое похищение, чтобы объяснить поездку в РФ для встречи с куратором из ФСБ.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали мужчину еще до начала до начала полномасштабного вторжения. В первые дни войны он, имитируя свое похищение оккупантами, выехал в Россию для того, чтобы встретиться с "куратором" из ФСБ и получить от него задание.

После возвращения в Украину он уверял односельчан, что находился в плену у россиян, а также утверждал, что имеет проукраинскую позицию.

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"Для исполнения задания врага экс-чиновник собирал информацию о местах базирования, перемещения и вооружения украинских защитников в приграничье региона", - отмечают в прокуратуре.

За держраду судитимуть чиновника із Сумщини, який зімітував власне викрадення, співпрацюючи із ФСБ

Кроме этого, после увольнения с должности в мае 2022 года мужчина устроился в местную агрофирму. Под видом рабочей необходимости он ездил по приграничной территории и собирал информацию для российских захватчиков, в частности, персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Жителя Сумщины правоохранители задержали при попытке передать врагу геолокации нескольких подразделений Сил обороны. У фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов и коммуникации с "кураторами" из ФСБ.

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Мужчину будут судить по подозрению в государственной измене. Сейчас он находится под стражей.

"Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя председателя одной из территориальных общин Сумщины по факту совершения государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Святогорска Бандуру будут судить за госизмену и махинации с деньгами.

Автор: 

государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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