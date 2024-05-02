За держзраду судитимуть чиновника із Сумщини, який співпрацював із ФСБ та зімітував власне викрадення. ФОТО

Перед судом постане колишній заступник голови однієї з територіальних громад Сумщини, який зімітував власне викрадення, щоб пояснити поїздку до РФ для зустрічі з куратором із ФСБ.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спецслужби РФ завербували чоловіка ще до початку до початку повномасштабного вторгнення. У перші дні війни він, імітуючи своє викрадення окупантами, виїхав до Росії для того, щоб зустрітися з "куратором" із ФСБ і отримати від нього завдання.

Після повернення в Україну він запевняв односельців, що перебував у полоні в росіян, а також стверджував, що має проукраїнську позицію.

Читайте також: Затримано помічника колишнього очільника окупаційної адміністрації з Харківщини, який готував фейковий референдум РФ, - СБУ. ФОТО

"На виконання завдання ворога експосадовець збирав інформацію про місця базування, переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні регіону", - зазначають у прокуратурі.

Крім цього, після звільнення з посади в травні 2022 року чоловік влаштувався в місцеву агрофірму. Під виглядом робочої необхідності він їздив по прикордонній території та збирав інформацію для російських загарбників, зокрема, персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Жителя Сумщини правоохоронці затримали під час спроби передати ворогу геолокації декількох підрозділів Сил оборони. У фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів та комунікації з "кураторами" з ФСБ.

Читайте також: Збирала матеріали для сюжетів токшоу Скабєєвої та Соловйова: СБУ затримала ворожу поплічницю у Харкові. ФОТО

Чоловіка судитимуть за підозрою у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою.

"Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови однієї з територіальних громад Сумщини за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що колишнього мера Святогірська Бандуру будуть судити за держзраду й махінації з грошима.