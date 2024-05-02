Затримано помічника колишнього очільника окупаційної адміністрації з Харківщини, який готував фейковий референдум РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму РФ у період окупації частини Харківської області.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників. Своєю чергою окупанти за це влітку 2022 року призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.

"Перебуваючи на "посаді", колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із "приєднання" Харківщини до складу Росії. Фігурант очолював агітаційні загони РФ, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у "голосуванні". Також він підшукував "однодумців", з яких планував сформувати окупаційні "виборчкоми"", - розповіли в СБУ.

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Однак росіянам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року. Після деокупації громади староста-зрадник сподівався уникнути правосуддя, але після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

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У СБУ зазначили, що нині зрадник перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Колабораційна діяльність

Раніше Міністерство юстиції України оприлюднило список колаборантів, до яких за рішенням суду застосували стягнення майна в дохід держави. У переліку 12 осіб. Серед яких: ректори Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського та Бєлгородського державного національного дослідницького університету; кримські колаборанти - "сенатори" Ольга Ковітіді і Сергій Цеков та "член Ради федерації" Сергій Колбін; ряд колаборантів із Донецької, Луганської, Херсонської областей, зокрема Володимир Сальдо.

Своєю чергою рух "Чесно" заявляв, що в Україні в 2023 році засудили понад 300 зрадників та 790 колаборантів.