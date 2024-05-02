Задержан помощник бывшего главы оккупационной администрации из Харьковщины, готовивший фейковый референдум РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного организатора незаконного референдума РФ в период оккупации части Харьковской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленником оказался староста одного из поселков Волчанского района, после захвата громады поддержавший захватчиков. В свою очередь, оккупанты за это летом 2022 года назначили его помощником главы местной оккупационной администрации страны-агрессора.

"Находясь на "должности", коллаборационист занимался подготовкой к псевдореферендуму по "присоединению" Харьковщины к России. Фигурант возглавлял агитационные отряды РФ, которые обходили дворы частных домовладений, где призывали людей участвовать в "голосовании". Также он подыскивал "единомышленников", из которых планировал сформировать оккупационные "избиркомы", - рассказали в СБУ.

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Однако россиянам не удалось провести фейковый плебисцит, поскольку Силы обороны освободили регион во время контрнаступления осенью 2022 года. После деоккупации громады староста-предатель надеялся избежать правосудия, но после тщательного сбора доказательной базы и соответствующих экспертиз следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1(коллаборационная деятельность); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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В СБУ отметили, что сейчас предатель находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коллаборационная деятельность

Ранее Министерство юстиции Украины обнародовало список коллаборационистов, к которым, по решению суда, применили взыскание имущества в доход государства. В перечне - 12 человек. Среди которых - ректоры Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Белгородского государственного национального исследовательского университета; крымские коллаборационисты - "сенаторы" Ольга Ковитиди и Сергей Цеков и "член Совета федерации" Сергей Колбин; ряд коллаборационистов из Донецкой, Луганской, Херсонской областей, в частности Владимир Сальдо.

В свою очередь ГО Рух "Чесно" заявлял, что в Украине в 2023 году осудили более 300 предателей и 790 коллаборационистов.