Сообщено о подозрении четырем чиновникам оккупационной железной дороги, переправлявшим личный состав, боеприпасы и военную технику для армии РФ, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ, генеральному директору ОАО "Российская железная дорога", генеральному директору так называемого ФГУП "Крымская железная дорога" и и.о. гендиректора так называемого ФГУП "Железные дороги Новороссии".

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемые обеспечили быструю и беспрепятственную перевозку железнодорожным транспортом личного состава, боеприпасов, военной техники и другого груза для вооруженных сил РФ. Такими действиями они предоставили высшему руководству РФ и ВС РФ средства для устранения препятствий в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, им инкриминируют пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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