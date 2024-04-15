Сообщено о подозрении четырем чиновникам оккупационной железной дороги, переправлявшим личный состав, боеприпасы и военную технику для армии РФ, - Офис Генпрокурора
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ, генеральному директору ОАО "Российская железная дорога", генеральному директору так называемого ФГУП "Крымская железная дорога" и и.о. гендиректора так называемого ФГУП "Железные дороги Новороссии".
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, подозреваемые обеспечили быструю и беспрепятственную перевозку железнодорожным транспортом личного состава, боеприпасов, военной техники и другого груза для вооруженных сил РФ. Такими действиями они предоставили высшему руководству РФ и ВС РФ средства для устранения препятствий в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, им инкриминируют пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.
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