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Повідомлено про підозру чотирьом посадовцям окупаційної залізниці, які переправляли особовий склад, боєприпаси та військову техніку для армії РФ, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику Федерального агентства залізничного транспорту РФ, генеральному директору ВАТ "російська залізниця", генеральному директору так званого ФДУП "Кримська залізниця" та в.о. гендиректора так званого ФДУП "Залізниці Новоросії".

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрювані забезпечили швидке та безперешкодне перевезення залізничним транспортом особового складу, боєприпасів, військової техніки та іншого вантажу для збройних сил РФ. Такими діями вони надали вищому керівництву РФ та ЗС РФ засоби для усунення перешкод у веденні агресивної війни проти України", - йдеться в повідомлені.

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Викрито посадовців окупаційної залізниці

Як зазначається, їм інкримінують пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

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Автор: 

залізниця (1503) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3245)


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Заретушовувати обличчя зрадників це якесь вищий рівень ЗНУЩАННЯ над українським народом!
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15.04.2024 19:57 Відповісти
А цим пикам, які клєпають "шахеди" в "алабузі" коли буде висунуті підозри:

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15.04.2024 20:01 Відповісти
И !?
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15.04.2024 20:22 Відповісти
 
 