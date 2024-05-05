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У Бердянську підірвано автівку, ліквідовано організатора катівні Ананьєвського, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

Вдень 5 травня у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль місцевого зрадника, ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії Євгена Ананьєвського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Слідкому РФ.

За версією російського слідства, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії у місті Бердянську Запорізької області, де він спрацював. Від травм потерпілий помер на місці події.

У Бердянську ліквідовано зрадника Ананьєвського
У Бердянську ліквідовано зрадника Ананьєвського

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Як повідомляє ГУР Міноборони, в окупованому Бердянську знищили організатора катівні.

"5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, Ананьєвський - один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано.

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"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - резюмують у ГУР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині було ліквідовано зрадника України Валерія Чайку.

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4451) ліквідація (3918) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+25
Кожен зрадник, кожен ждун руского міра отримає своє покарання
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05.05.2024 15:16
+24
Страшно нашим діткам українським в окупації. Старшокласниця з окупованого Бердянська, у якої окупанти забрали батька у катівню, написала на уроці російської твір українською мовою. Написала,що у неї нема бажання жити і вона тримається лише думкою, що скоро Бердянськ звільнять ЗСУ. І знизу реакція вчителя - "завтра к директору"
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05.05.2024 16:00
+17
Нє, ну а смисл йому було жити з такою фамілією?
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05.05.2024 15:18
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Ох уж етот кієвскій рєжим...😁
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05.05.2024 15:12 Відповісти
Кожен зрадник, кожен ждун руского міра отримає своє покарання
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05.05.2024 15:16 Відповісти
Страшно нашим діткам українським в окупації. Старшокласниця з окупованого Бердянська, у якої окупанти забрали батька у катівню, написала на уроці російської твір українською мовою. Написала,що у неї нема бажання жити і вона тримається лише думкою, що скоро Бердянськ звільнять ЗСУ. І знизу реакція вчителя - "завтра к директору"
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05.05.2024 16:00 Відповісти
А вчителю та директору бажано навідатись на концерт кабздона, я б таких без черги у партер пускав би ...
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05.05.2024 16:48 Відповісти
В конце 40х-начале 50х УПА немало таких "учителей" в лес поотводила. Но то были другие люди, конечно.
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05.05.2024 17:41 Відповісти
Нє, ну а смисл йому було жити з такою фамілією?
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05.05.2024 15:18 Відповісти
🤣👍
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05.05.2024 15:40 Відповісти
А ззаду на авто наліпка - "Еті рукі нє для скукі!"
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05.05.2024 15:43 Відповісти
Еті рукі нє для сукі!
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05.05.2024 16:05 Відповісти
Це дуже добре
але є зрадники набагато ближче.
Наприклад баканов..
вже засідився на цьому світі..
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05.05.2024 15:21 Відповісти
Катюзі по заслузі...
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05.05.2024 15:25 Відповісти
Скабєєва вечором буде волати: "Бєсчінства кієвскіх фошіздов! Доколє?!"
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05.05.2024 15:32 Відповісти
Тю. начал читать , мол, скабеева вечером дотрынделась. ее ушли с бела свету.
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05.05.2024 15:44 Відповісти
Якийсь "нє скрєпний" працівник колонії. Воює з Америкою (зі слів русні) і їздить на американському авто. Якийсь когнітивний дисонанс
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05.05.2024 15:42 Відповісти
Аккуратненько так,тачку подкрасить,подшпаклевать и можно на продажу
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05.05.2024 15:45 Відповісти
Но так. "Нєбітанєкрашена" 🤣
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05.05.2024 16:02 Відповісти
Ананьєвскій...
Напевно, поміняв прізвище з Рукоблудова або Дрочілкіна.
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05.05.2024 15:50 Відповісти
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05.05.2024 16:26 Відповісти
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05.05.2024 15:52 Відповісти
Еще одним террористом меньше. Еще бы в моцкве навести шороху где полно террористов московского режима. А то пока ***** воюет холопами то ему пох сколько их сдохет хоть сто тыщ хть мильйон. А вот когда начнут отстреливать и взрывать высшие ешелоны власти тогда на болотах ********* и соловьевы завоют не своим голосом и задумаются стоит ли все ето продолжать
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05.05.2024 15:53 Відповісти
З Пасхою иого!
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05.05.2024 16:05 Відповісти
Воно не померло, а здохло.....
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05.05.2024 16:22 Відповісти
Чому досі живий Баліцкій? Чим зайняті оті 57 спєназів?
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05.05.2024 16:28 Відповісти
Я так смотрю на картинке колёса целые и двигатель вроде не разворотило. Правда кузов сильно покоцало, но если провести серьёзные кузовные работы, то можно восстановить. А чё добру пропадать - пусть наступнык ездяет на здоровье...
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05.05.2024 16:41 Відповісти
добре висловлювання "місцевий зрадник"
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05.05.2024 17:37 Відповісти
Пора бы и Пушилину вознестись, в огне. Слишком долго этот ******** воздух псует.
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05.05.2024 17:39 Відповісти
поставiл лайк виконавцю.
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05.05.2024 17:44 Відповісти
а у мене питання!!!
нам, ****, заборонили знищувати ворогів на болотах?
жодна падла не впала з балкону, не втопилася на рибалці, не поперхнулася горілкою!
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05.05.2024 17:52 Відповісти
ніхто тобі про це доповідати не буде. після війни розкриється частково інформація. ну наприклад і зараз буває, от декілька пілотів кацапських пєпєлаців, що ракети пускали, вже не літають, чи то зарізали чи то застрелили.
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07.05.2024 18:29 Відповісти
Що воно там пише з розумним виглядом. Написав би одним словом -песець.
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05.05.2024 17:56 Відповісти
жека дрочілін лежить з розірваним пердаком
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05.05.2024 17:58 Відповісти
Земля бетоном, євгєній
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05.05.2024 18:03 Відповісти
Дохера тротiлу заклали! Треба, щоб тiльки руки ноги повiдривало i всьо. Але то таке.
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05.05.2024 20:04 Відповісти
 
 