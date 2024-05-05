У Бердянську підірвано автівку, ліквідовано організатора катівні Ананьєвського, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

Вдень 5 травня у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль місцевого зрадника, ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії Євгена Ананьєвського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Слідкому РФ.

За версією російського слідства, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії у місті Бердянську Запорізької області, де він спрацював. Від травм потерпілий помер на місці події.





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Як повідомляє ГУР Міноборони, в окупованому Бердянську знищили організатора катівні.

"5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, Ананьєвський - один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано.

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"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - резюмують у ГУР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині було ліквідовано зрадника України Валерія Чайку.