У Полтаві було чути вибух, ворог атакував Полтавщину (оновлено)

Під вечір 5 травня 2024 року у Полтаві під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим Повітряні сили інформували про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області.

"Полтава - укриття!" - йшлося у повідомленні.

Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав зерігати спокій.

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"До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті!", - звертається він до містян.

"Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом", - зазначив згодом Пронін.