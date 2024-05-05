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Новини Війна
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У Полтаві було чути вибух, ворог атакував Полтавщину (оновлено)

ппо

Під вечір 5 травня 2024 року у Полтаві під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Перед цим Повітряні сили інформували про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області.

"Полтава - укриття!" - йшлося у повідомленні.

Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав зерігати спокій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив ракети в напрямку Полтави. У місті чули вибух (оновлено)

"До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті!", - звертається він до містян.

"Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом", - зазначив згодом Пронін.

Автор: 

вибух (4439) Полтава (554)


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Кацапи - це.така мразота неземна , що вони не бояться навіть
Бога, і на Великдень намагаються знищувати нашу націю👹
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05.05.2024 16:43 Відповісти
Щоб вони подохли...
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05.05.2024 16:48 Відповісти
все до последнего
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05.05.2024 17:32 Відповісти
"Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін" - ****, Україні зє-пороблено...
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05.05.2024 17:56 Відповісти
дивно - але поки був живий ківа,Полтаву *** обстрілювали.хоч і сєпаром гандоном був - але справжнім патріотом.за своїх мазу тягнув.
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05.05.2024 22:31 Відповісти
 
 