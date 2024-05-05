У Полтаві було чути вибух, ворог атакував Полтавщину (оновлено)
Під вечір 5 травня 2024 року у Полтаві під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед цим Повітряні сили інформували про швидкісну ціль в напрямку Полтавської області.
"Полтава - укриття!" - йшлося у повідомленні.
Своєю чергою голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав зерігати спокій.
"До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті!", - звертається він до містян.
"Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули у межах Полтавського району. Попередньо без жертв та постраждалих. Деталі згодом", - зазначив згодом Пронін.
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Бога, і на Великдень намагаються знищувати нашу націю👹