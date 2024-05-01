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На Полтавщині зросли черги біля ТЦК: Переважно це не добровольці, а ті, хто має бронювання

У Полтавській області зросли черги з чоловіків до ТЦК

Упродовж останніх днів на Полтавщині біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання.

Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами Істоміна, це не є добровольці чи ті, хто отримав повістку.

"Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах, – це все-таки військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання. Черги справді трішки збільшилися, але вони складаються не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи хоча б за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання", - пояснив майор.

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Він також нагадав, що зараз триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Частина строковиків теж, за словами Істоміна, приходять, щоб стати на військовий облік.

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Як відомо, закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Згідно з документом усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, щоб уточнити дані.

Автор: 

мобілізація (3023) ТЦК та СП (560) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+6
Зросли черги бусиків незламності, +100500 ! ! !
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01.05.2024 13:46
+6
Ні батольйони Монако , родичі та діти чиновників , Арєстовічі ,Баканови звичайно ,що не прийшли...
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01.05.2024 13:59
+6
Перечитайте статтю уважно.
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01.05.2024 14:03
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Так майже в усіх тцк. 90% черги - заброньовані.
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01.05.2024 13:45 Відповісти
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01.05.2024 14:03 Відповісти
Це яке місто?
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01.05.2024 14:18 Відповісти
Тільки на цьому фото вже взвод є ! А кажуть немає мобресурсу !
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01.05.2024 14:28 Відповісти
Заброньовані, або які мають право на відстрочку.
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01.05.2024 14:32 Відповісти
мобресус є лопат не хватає "Українці готові битися лопатами, якщо не буде зброї" - Кулеба
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01.05.2024 16:18 Відповісти
Ні батольйони Монако , родичі та діти чиновників , Арєстовічі ,Баканови звичайно ,що не прийшли...
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01.05.2024 13:59 Відповісти
Такими як ти ,судячі з твоєго прапору.
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01.05.2024 14:17 Відповісти
А коли простий нарід скінчиться, то по війні одни пани будуть працювати на інших?
Кошмар...
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01.05.2024 13:46 Відповісти
а будуть апдейтить закон "васал мого васала не мій васал" до "васал мого васала і мій васал"
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01.05.2024 13:50 Відповісти
Ні. Русня зайде і перетворить панів на субпростий нарід. Тобто такий, якому будь-який бурят буде за пана. Ну, якщо пани заздалегідь не втечуть. Але там, куди втечуть, вони вже панами не будуть: там працювати треба, схєми не канают.
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01.05.2024 13:50 Відповісти
Зросли черги бусиків незламності, +100500 ! ! !
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01.05.2024 13:46 Відповісти
Стоять , бо розуміють , що Полтавщина недалеко від зон бойових дій.

межує з Сумщиною, Харківщиною
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01.05.2024 13:49 Відповісти
Перечитайте статтю уважно.
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01.05.2024 14:03 Відповісти
"Більшість з тих, хто стоїть чергах - це військовозобов'язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання. "Джерело: https://censor.net/ua/n3487226
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01.05.2024 14:04 Відповісти
Хочуть поновити броню на броню?
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01.05.2024 13:54 Відповісти
Для бронювання необхідне оновлення даних у ТЦК.
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01.05.2024 14:09 Відповісти
А ось тепер питання до тупой гопоти,яка в авралі пропихнула закон.Чьому зараннєє не попередити.Усі доступні інформаційні платформи забиті тіки бравурними гаслами.І це тіки щоб обновити данні.Де б...ь ці ціфровізатори з країной в смартфоні.І не траба прикриватись заброньованими і отсрочники.Гопота ряжена.
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01.05.2024 14:07 Відповісти
Та був я там. На всю чергу пʼять чоловік служити було. Всі інші бронь або инваліди..
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01.05.2024 14:09 Відповісти
Ти хо назови вік ціх "ухилянтів".Жертва гаджетів і сачастних технологій.
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01.05.2024 14:39 Відповісти
Прокурори, менти, чинуши, директора, депутати з помічниками, виконавці, судді, банкіри. А ти Микола з повісткою в тій черзі як лох.
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01.05.2024 14:28 Відповісти
Енергетики, електромонтери РЕМ та "Укренерго", "Водоканали", "Теплоенерго" тощо
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01.05.2024 15:19 Відповісти
кловуни пересувних цирків, іт. д.!!
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01.05.2024 15:33 Відповісти
Ну якщо мають право. Артистів цирку у нас не так багато залишилося. Погоду вони не зроблять
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01.05.2024 15:37 Відповісти
військового стану нема,то й черги галімі.
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01.05.2024 15:01 Відповісти
 
 