На Полтавщині зросли черги біля ТЦК: Переважно це не добровольці, а ті, хто має бронювання

Упродовж останніх днів на Полтавщині біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання.

Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Роман Істомін в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами Істоміна, це не є добровольці чи ті, хто отримав повістку.

"Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах, – це все-таки військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання. Черги справді трішки збільшилися, але вони складаються не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи хоча б за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання", - пояснив майор.

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Він також нагадав, що зараз триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Частина строковиків теж, за словами Істоміна, приходять, щоб стати на військовий облік.

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Як відомо, закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Згідно з документом усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, щоб уточнити дані.